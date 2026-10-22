חשש גובר בלבנון מפני הסלמה ביטחונית פנימית, דווקא על רקע האפשרות להתלקחות מחודשת בין ישראל וארצות הברית לבין איראן.

בכאן חדשות דווח כי במחנה הפוליטי המתנגד לחיזבאללה חוששים כי ארגון הטרור ינצל את המתיחות האזורית כדי לפעול נגד השלטון הלבנוני, בין היתר באמצעות התנקשויות ותקריות ביטחוניות שעלולות לערער את היציבות במדינה.

על פי הדיווח, בביירות נערכים לאפשרות שחיזבאללה יצטרף לעימות צבאי נוסף אם יתחדשו הקרבות בין ישראל וארצות הברית לבין איראן, בדומה למעורבותו במהלך מבצע "שאגת הארי".

גורם במחנה המתנגד לחיזבאללה אמר כי ההתבטאויות האחרונות של בכירי הארגון מעוררות דאגה מיוחדת.

לדבריו, האיומים הפומביים שהשמיעו אנשי חיזבאללה בימים האחרונים נגד השלטון, לצד אזהרות מפני פגיעה בו, עשויים להעיד על היערכות למהלך משמעותי בזירה הפנים לבנונית.

למתיחות הזאת נוסף אירוע תפיסתה של משאית חומרי נפץ השייכת לחיזבאללה. לפי הדיווח, תפיסת המשאית החריפה את היחסים המתוחים ממילא בין הארגון לבין ההנהגה בביירות, והגבירה את החששות מפני התפתחות ביטחונית בתוך המדינה.