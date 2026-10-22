שבועיים לפני שתי הופעותיו המתוכננות של הזמר בוי ג'ורג' בישראל, מתפתחת מחלוקת סביב השאלה מי ילווה את הזמר הבריטי על הבמה.

לאחר שבעיתון "הארץ" פורסם כי נגניו הקבועים מסרבים להגיע לישראל וכי טרם נמצא הרכב מוזיקלי חלופי, משרד יחסי הציבור המלווה את ביקורו של הזמר מפרסם הכחשה נחרצת.

ההופעות מתוכננות להתקיים בתחילת חודש נובמבר בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב וכל הכרטיסים נמכרו.

על פי הדיווח, אחד ממקורביו הזמר, סיפר שהוא מתקשה למצוא נגנים שיסכימו להתלוות אליו לישראל.

אלא שמשרד היח"צ ארבל תקשורת מסר בתגובה: "כל נגניו של בוי ג'ורג' להופעותיו בישראל מגיעים איתו במטוס הפרטי וכל מידע אחר המתפרסם בנושא זה אין בינו לבין המציאות שום קשר. ניפגש במנורה".

לפני כשבועיים התייחס אליו בוי ג'ורג' בעצמו בריאיון לחדשות 12, והודה כי באותה עת עדיין לא השלים את גיבוש ההרכב שיופיע עמו בישראל. "אני עדיין מנסה למצוא להקה כרגע", אמר בריאיון. "אנחנו עובדים על זה. אני מנסה למצוא אנשים מספיק אמיצים בשביל להגיע".

לצד ההרכב שילווה את בוי ג'ורג', צפוי הזמר לארח על הבמה את עברי לידר. על פי התוכנית, השניים יבצעו יחד דואט לאחד מלהיטיו של הזמר הבריטי.

הביקור המתוכנן בישראל מגיע לאחר תקופה שבה בוי ג'ורג', סולנה לשעבר של להקת קאלצ'ר קלאב, הביע תמיכה פומבית בישראל ובקהילה היהודית.

בחודש יולי האחרון פרסם הזמר שיר בשם We Will Dance Again, שבו הביע תמיכה במלחמה של ישראל בחמאס לאחר המתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר ושילם על כך בביטול השתתפות במחזמר בלונדון.

גם קודם לכן התבטא בוי ג'ורג' בפומבי בנושאים הקשורים לקהילה היהודית. בין היתר הביע תמיכה ביהודי בריטניה לאחר הפיגוע בו נדקרו שני יהודים בשכונת גולדרס גרין באפריל.