קבלת אורחים. קצת פחות משבוע עבר מאז הפתיעה מכבי ת"א קבוצה ספרדית חזקה וגברה עליה במסגרת מפעל היורוליג האירופי. הייתה זו ולנסיה הספרדית שנכנעה בתום דרמה למכבי בשבוע שעבר.

הערב (חמישי) פגשה שוב מכבי יריבה ספרדית חזקה במסגרת היורוליג האירופי, כשהפעם היה מדובר בריאל מדריד אותה מכבי אירחה באולמה הביתי הזמני שבבלגרד.

בדומה למכבי, גם ריאל פתחה את העונה האירופית רע במיוחד כשרשמה שלושה הפסדים רצופים, אך בעוד מכבי הצליחה מאז לגרד רק שני ניצחונות, ריאל מצידה הגיבה עם שלושה ניצחונות רצופים והערב השיגה את ניצחונה הרביעי העונה באירופה.

מכבי דווקא פתחה טוב את המשחק, כשבמשך 15 הדקות הראשונות שטפה את המגרש, קלעה בלי סוף ובשיאו עמד ההפרש כבר על 15 נקודות לזכותה, עם 29:44 בניהולו וכיכובו של ג'ימי קלארק.

ריאל לא אמרה נואש והצליחה למחוק את כל ההפרש עד לסיום המחצית הראשונה.

במחצית השניה כבר הייתה רק קבוצה אחת על הפרקט שבסרביה - האורחים ממדריד שלא נתנו שום כיסוי למכבי עם מטווח של שלשות כשסיימה את המשחק כולו עם 21 כאלה מתוך 39 ניסיונות, במה שהוא למעשה שיא בקליעות של ריאל מדריד ביורוליג.

זו הפעם הרביעית העונה בה הצהובים מת"א סופגים 15 שלשות לפחות במשחק, יותר מחצי מהמשחקים שלהם ביורוליג, כשהערב הזה הופך את מכבי לקבוצה שסופגת הכי הרבה שלשות למשחק העונה במפעל עם 14 כאלה בממוצע.

זה נגמר עם תבוסה בייתית נוספת העונה של מכבי במפעל היורוליג האירופי, הפעם בתוצאה 113:99 שמשאיר את מכבי עם מאזן של 5 הפסדים ושני ניצחונות בלבד אחרי 7 מחזורים של העונה האירופית.