פירוק והרכבה. אחרי שעיריית אלקמאר ההולנדית סירבה לארח את אוהדיה הישראליים של אלופת ישראל בכדורגל, הפועל באר שבע במסגרת הליגה האירופית, מפעל הכדורגל השני בחשיבותו באירופה, הערב (חמישי) התארחו הדרומיים באצטדיון נייטרלי בדיסלדורף שבגרמניה, שוב ללא קהל אוהדיה.

היה זה כשבאר שבע שיחקה מול אוניון סן ז'ילואז הבלגית, שגם ראשי עירה סירבו לקיים משחק כדורגל מול נציגה ישראלית על אדמתם.

בבאר שבע רצו לשמח מאוד את אוהדיהם שנאלצים לעודד מביתם בישראל, והיו לא רחוקים מכך כשהחמיצו ממצבים נהדרים כבר בדקה ה-3.

הקבוצה הבלגית, בה עד הקיץ האחרון שיחק שחקן נבחרת ישראל בכדורגל, ענאן חלאיילי, עלתה ליתרון על סף הפסקת המחצית מבעיטת פנדל מוצלחת.

באר שבע קיוותה כי תצליח במהרה להשוות ופתחה את המחצית השניה עם מצב לשער אך שוב החמיצה והפעם שילמה על כך ביוקר.

3 שערים שנכבשו מהדקה ה-61 ועד ה-81, לזכות הבלגים הכריעו את התוצאה ופירקו את באר שבע.

זה נגמר עם 0:4 מהדהד לבלגים, כשבאר שבע נותרת עם נקודה אחת בלבד אחרי 3 מחזורים במפעל האירופי היוקרתי. ללא האוהדים, ללא שערים וללא כדורגל משכנע במיוחד.