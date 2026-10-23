עם הכומתה האדומה של אחיה שנפל בקרב בעזה, סיימה עדי בונצל את קורס הקצינים בצה"ל.

עדי, אחותו של עמית ז"ל, תשרת כקצינת נפגעים ותלווה משפחות המתמודדות עם אובדן ופציעה.

עבור משפחת בונצל, שחוותה בעצמה את השכול, סיום הקורס והבחירה בתפקיד קיבלו משמעות אישית מיוחדת.

אביה, איציק בונצל, המתמודד לכנסת ברשימת הליכוד, שיתף בהתרגשות סרטון מתוך הטקס וסיפר כי כבר לפני תחילת הקורס הסבירה לו בתו מדוע היא מבקשת לשרת דווקא בתפקיד שבו תפגוש משפחות שכולות.

"אבא, כשאגיע למשפחה שכולה ואגיד להם שאני מבינה מה הם עוברים ומרגישים - למי יאמינו אם לא לי?", אמרה לו.

בונצל התייחס בפוסט גם לפריט שמלווה את בתו: הכומתה האדומה של עמית, שאותה היא חובשת לראשה.

"כל זה קורה כשהיא חובשת על ראשה את כתר המלכות: הכומתה האדומה של עמית. "מזמינים אתכם להתרגש יחד איתנו. שיהיה לעדי המון בהצלחה בתפקיד העוצמתי והחשוב הזה".