ברל'ה קרומבי: הימין ינצח כי השמאל הולך עם הערבים באדיבות רשת 13

האסטרטג ברל'ה קרומבי התארח בפאנל הבחירות של ערוץ 13 בהגשת העיתונאי בר שם אור והתעמת עם איש השמאל גיל ביילין. לדברי קרומבי הסיבה שהימין ינצח בבחירות היא דווקא האלטרנטיבה שמציג השמאל, שממשיך לדבוק בקו של הקמת ממשלת מיעוט בתמיכת רע"מ.

ביילין מצידו הדף את טענותיו של קרומבי וטען כי יו"ר רע"מ מנסור עבאס הוא מנהיג ערבי מתון, שגינה את הטבח הרצחני יום לאחר ה-7 באוקטובר ומציג עמדה מתונה וחזון לשיתוף פעולה עם הזרמים המתונים בחברה הערבית. "הוא אף קרא לשירות לאומי של צעירים ערבים והכיר בישראל כמדינה יהודית", טען ביילין והוסיף "אתם רוצים ממשלה עם מפלגות חרדיות אנטי ציוניות".

קרומבי השיב לו: "זו חרפה שהשמאל הציוני מעדיף ממשלה עם האחים המוסלמים על פני ממשלה עם אחינו החרדים, שלמרות כל הקושי איתם הם לפני הכל אחים שלנו והם שותפים במאבק על יהדותה של המדינה".

לגבי מנסור עבאס ציין קרומבי כי "השמאל גם האמין לאבו מאזן שהוא מנהיג מתון. יש לכם בעיה בהבנת המציאות".