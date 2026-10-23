נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, רמז הערב (חמישי) כי ארצו עשויה לבצע תקיפות צבאיות נוספות נגד איראן, והדגיש פעם נוספת את נחישותו למנוע מהמשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני.

"אני עושה את מה שנשיאים אחרים היו צריכים לעשות. יש לכך מחיר, וידעתי זאת מיד כשעשיתי את זה", אמר טראמפ בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן, לפני יציאתו לעצרת בחירות באיווה לקראת בחירות האמצע ב-3 בנובמבר.

הנשיא הודה כי החלטתו לפתוח במלחמה עוררה תגובות מעורבות, אך הבהיר כי מניעת נשק גרעיני מאיראן היא יעד חיוני: "אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. במובן מסוים, אנשים כנראה לא כל כך אוהבים את זה. אבל אנשים רבים, פטריוטים גדולים רבים, דווקא מאוד אוהבים את זה".

בהמשך דבריו רמז טראמפ כי ארצות הברית עשויה להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן: "נשיאים אחרים היו צריכים לעשות את זה מזמן, את המלחמה באיראן. הכינו בהם קשות, ואולי נעשה את זה עוד קצת", הצהיר.

דבריו נאמרו יממה לאחר שבעצרת בחירות בדרום קרוליינה הביע טראמפ ביטחון כי המלחמה עם איראן מתקרבת לסיומה. עם זאת, הוא הבהיר כי וושינגטון מעוניינת להבטיח שהישגי המערכה יישמרו לאורך זמן לפני שתסיים את הפעילות הצבאית: "היא תסתיים בקרוב מאוד. אנחנו יכולים לעזוב כבר עכשיו, אבל אנחנו רוצים לוודא שזה יחזיק מעמד לאורך זמן. כשמסתכלים על מה שעשינו, זה מדהים. הצבא שלנו בלתי ייאמן".

הדברים מגיעים ברקע הדיווח אתמול ב"ניו יורק טיימס" שלפיו גורמי צבא אמריקניים וישראליים גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות נגד איראן. על פי הדיווח, מערכה צבאית חדשה עשויה להיפתח לאחר בחירות האמצע לקונגרס ב-3 בנובמבר, אף שטראמפ טרם אישר מבצע נוסף.

בתגובה לשאלות על הדיווח, סירב גורם בבית הלבן לאשר אם נשקלות תקיפות נוספות, ואמר כי הממשל אינו מתייחס לתוכניות צבאיות "שייתכן שקיימות וייתכן שלא". הגורם הוסיף כי טראמפ ממשיך להשאיר את כל האפשרויות על השולחן, במסגרת מאמציה של וושינגטון למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.