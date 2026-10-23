Federal prosecutors detail charges against Utah man accused of making online threats to sy

צעיר בן 22 ממדינת יוטה שבארצות הברית הואשם בשורה של עבירות פדרליות חמורות, לאחר שלפי החשד איים לפוצץ בית כנסת. במהלך חיפוש בביתו איתרו החוקרים שישה מטעני חבלה מאולתרים.

משרד התובע הפדרלי במחוז יוטה הודיע כי נגד החשוד הוגשו אישומים הכוללים החזקת מטען חבלה, איומים ברצח או בפציעת בני אדם, הרס רכוש באמצעות חומרי נפץ וניסיון לבצע פשע שנאה.

לפי התביעה הפדרלית, החקירה נפתחה בעקבות הודעות מאיימות שפרסם הצעיר באינטרנט בדצמבר 2025, כאשר באחד הפרסומים כתב במפורש: "אני רוצה לפוצץ בית כנסת".

במהלך החיפוש בביתו מצאו כוחות אכיפת החוק שישה מטעני צינור מאולתרים והתקן נוסף. כמו כן נתפסו חומרים ורכיבים המשמשים להכנת מטעני חבלה, טלפון סלולרי, שני רובים, מחסניות ותחמושת.

בהמשך קיבלו החוקרים צו חיפוש נפרד לבדיקת תוכן הטלפון של החשוד. מבדיקת המכשיר עלה כי בנובמבר 2025, כחודש לפני פרסום האיומים, חיפש הצעיר באינטרנט בית כנסת הנמצא בקרבת מקום מגוריו.