סקר המנדטים האחרון של "מעריב" שפורסם הבוקר (שישי) מציג פער של שישה מושבים בין הגושים הפוליטיים, לצד מרוץ צמוד בין שתי המפלגות הגדולות.

על פי הסקר, שערך מכון "לזר מחקרים", מפלגת ישר מובילה עם 21 מנדטים, שניים בלבד יותר מהליכוד, שמקבל 19. בחלוקה לגושים התמונה שונה: גוש מתנגדי נתניהו ללא המפלגות הערביות זוכה ל-54 מנדטים, בעוד גוש הימין מקבל 48 מנדטים.

אחד הנתונים המרכזיים בסקר נוגע למפלגת המילואימניקים והכלכלית, שמצליחה לעבור את אחוז החסימה ומקבלת ארבעה מנדטים. לפי הנתונים, מרווח התמיכה שלה מעל אחוז החסימה קטן, ולכן גם שינוי מוגבל בשיעור התמיכה בה עשוי לשנות את חלוקת המושבים בכנסת.

לפי תוצאות הסקר, המפלגה השלישית בגודלה היא ביחד, עם 15 מנדטים. אחריה ניצבת מפלגת הדמוקרטים עם עשרה מנדטים, והרשימה המשותפת מקבלת תשעה.

ישראל ביתנו וש"ס זוכות לשמונה מנדטים כל אחת. יהדות התורה, עוצמה יהודית ורשימת הציונות הדתית וזהות מקבלות שבעה מנדטים כל אחת. רע"ם עומדת על חמישה מנדטים, ואילו המילואימניקים והכלכלית מקבלת כאמור ארבעה.

מתחת לאחוז החסימה נמצאת מפלגת עמך ישראל, שמקבלת בסקר 3% מהקולות. מפלגת הציבור החרדי זוכה ל-0.9% תמיכה, ואילו נעם לישראל מקבלת 0.5%.

לצד חלוקת המנדטים, הסקר מצביע על עלייה נוספת בנכונות הציבור להשתתף בבחירות. 81% מהישראלים שנשאלו השיבו כי הם בטוחים שיגיעו להצביע ביום שלישי. מדובר בשיעור גבוה משיעור ההצבעה שנרשם בבחירות לכנסת בשנת 2022, שעמד על 71%.

שאלה נוספת שנבחנה בסקר עסקה באפשרות שהבחירות יסתיימו ללא הכרעה ברורה בין הגושים. במקרה כזה, רוב הנשאלים מעדיפים הקמת ממשלת אחדות על פני חזרה נוספת לקלפיות.

60% מהמשיבים תומכים בהקמת ממשלת אחדות במקרה של אי-הכרעה. מתוכם, 33% מכלל הנשאלים מעוניינים שמנהיג מגוש השינוי יעמוד בראשה, 19% מעדיפים שנתניהו יכהן כראש ממשלת האחדות, ואילו 8% אינם מייחסים חשיבות לזהותו של העומד בראש הממשלה, כל עוד תוקם ממשלת אחדות. 23% מהנשאלים מעדיפים לקיים בחירות נוספות במקרה שלא תושג הכרעה.