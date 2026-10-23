נר נשמה צילום: ISTOCK

הרבנית אלישבע טובה שטטנר, רעייתו של הרב אורי שטטנר ראש ישיבת חרשה, הלכה לעולמה לאחר מאבק ממושך במחלה קשה. הרבנית הייתה בתו של הרב ישעיהו גליק זצ"ל, ששימש אב בית הדין בפתח תקווה, וכלתו של הרב שמחה שטטנר, נשיא מוסדות "נחלת ישראל" במגדל העמק. בתקופה האחרונה חלה החמרה במצבה הרפואי ובעקבותיה נקרא הציבור להרבות בתפילות לרפואתה. לפני כשבועיים, בל' בתשרי, נערכה בשעה 21:00 תפילת רבים בכותל המערבי לרפואתה. בני משפחתה מסרו: "בלב קרוע בצער עמוק ובדמעות רותחות אנו מודיעים על פטירתה של אמנו הצדקת המסובלת בייסורים מרת אלישבע טובה שטטנר".