ודאי רבים מאיתנו תוהים: מה קורה שם במפרץ הפרסי? אינסוף דיווחים על משא ומתן, אולטימטומים, איומים, מתקפות של החות'ים והטבעת אוניות נפט בידי האיראנים.

לאן כל זה מוביל, והאם זה בכלל קשור למדינת ישראל? האם בעקבות מלחמת עזה וחיסול הנייה באיראן נפתחו שערי גיהינום של טילים בליסטיים לכל עבר? מה חלקנו בסיפור הזה?

המדרש בפרשתנו (בראשית רבה, פרשה מ"ב) אומר: "כשתראה אומות העולם מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח". הדברים נאמרים בהקשר של מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים. לכאורה, הסיפור הזה אינו נוגע לאברהם אבינו, מלבד העובדה שאחיינו, לוט, נשבה ורכושו נשדד בהיותו בצד הלא נכון של הסכסוך. אבל אחרי הניצחון המוחץ של אברהם אבינו וחניכיו, אברהם מתבשר בחזון לילה על מה שעתיד להתרחש בהמשך.

נכון, כרגע הוא ערירי, ואין לו יורש שיירש אחריו את ארץ ישראל, אבל כל זה עתיד להשתנות. בהמשך, בברית בין הבתרים, מתגלה לאברהם מה עתיד להתרחש וכיצד יתגלגלו הדברים מימיו ועד יציאת מצרים, כעבור ארבע מאות שנה. נפלא. רגלי משיח ממש.

הרב קוק, בספרו "אורות", מסביר מה הקשר בין התגרות האומות זו בזו לבין גאולת עם ישראל. הרי כאשר עמים מתחממים לקראת מלחמה, עניינו המיוחד של כל עם הולך ומתברר. ובלשון הרב זצ"ל, כאשר צבעה של כל אומה מתעצם, גם אורו הלבן והזך של עם ישראל מתעצם. כשם שהאור הלבן כולל בתוכו את כל צבעי הספקטרום, כך הוא מבטא את האחדות שבין הצבעים השונים.

הדוגמה המובהקת שהייתה בימיו של הרב קוק היא מלחמת העולם הראשונה. בלי להיכנס לפרטי ההיסטוריה, אפשר לתאר את תחילת המלחמה כהתגרות מקומית אי שם באירופה, שגררה בעקבותיה מלחמה איומה ועקובה מדם, מלחמה חסרת תקדים עד לאותה עת. ומה יצא מזה?

הצהרת בלפור, ובהמשך אישור המנדט הבריטי בידי חבר הלאומים, שכלל את המחויבות להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. אין כאן מקום להאריך בהסבר כיצד התפתחויות אלו צמחו בעקבות מלחמת העולם הראשונה, אבל עובדה היא שכך קרה. הצעד המעשי היה הענקת מנדט לאימפריה הבריטית להכין את הקרקע בארץ ישראל להקמת בית לאומי לעם היהודי.

ויש גם דוגמה מובהקת לאחר הקמת מדינת ישראל. מבצע קדש בשנת 1956 החל על רקע הסכסוך בין מצרים, צרפת ובריטניה, ובמסגרת שיתוף הפעולה שנרקם סביבו התקדמה גם תוכנית הגרעין הישראלית. הפרטים המרתקים בסיפור הזה אינם ידועים דיים בציבור הרחב. גם כאן, "רגלי משיח" משמעותיים מאוד, עד היום הזה.

ומה עכשיו? לאילו "רגלי משיח" ניתן לצפות? אולי כתוצאה מחוסר היציבות באזור המפרץ הפרסי, תהיה פנייה, בגלוי או בחשאי, למדינת ישראל לסייע באיזון הכוחות וביצירת יציבות באזור, שיש לו השפעה עולמית על שוק האנרגיה והנפט. הדבר חשוב מאוד גם לנוכח האשמות שהושמעו בעבר ומושמעות גם כיום, שלפיהן מדינת ישראל היא דווקא גורם לאי־יציבות באזור - טענה פוליטית ומגוחכת על פניה.

מעבר לזה, אולי ילך ויתברר הרוע של העמים שסביבנו, וגם של אלה הנמצאים "מעבר לים". האכזריות של מדינות ערב אינה דבר חדש. אבל מה אנו מגלים בהדרגה על פרצופו האמיתי של "המערב הנאור", קרי: ארצות הברית ומדינות אירופה?

מה פשר כל ההיסוסים האלה? האם הם אינם רואים כיצד החות'ים ואיראן עושים ככל העולה על רוחם, כולל שיגור טילים לעבר בעלות בריתה של ארצות הברית? כנראה ששם המשחק הוא השפעת המאבק בטרור המוסלמי השיעי על הבורסות ברחבי העולם. צבע הכסף, פשוטו כמשמעו.

מתוך כל זה הולכים ומתבררים מהותה ותפקידה של מדינת ישראל. כשם שמדינת ישראל רחוקה מכל נטייה לברבריות המאפיינת את הסכסוכים בעולם המוסלמי, כך ברור שהיא אינה שותפה למרדף אחר רווחי הנפט. אם כבר יש לנו מה למכור, הרי אלו מערכות הגנה מפני טילים בליסטיים המכוונים להרג המוני.

אין כמוך, עם ישראל, עם צדיק ונושע בה'!