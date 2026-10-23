שתי הלוויות נערכו הלילה (שישי) בזו אחר זו בבית העלמין הקטן של היישוב יצהר. תחילה הובאה למנוחות רות טלר ז"ל, שחגגה את בת המצווה שלה רק בשבוע שעבר ונהרגה בתאונת אופניים סמוך לביתה.

מיד לאחר מכן נערכה הלווייתו של שלמה בן דב, מתושביו הוותיקים של היישוב, שנפטר לאחר מחלה קשה.

חבר הכנסת צבי סוכות, שהכיר את השניים באופן אישי, שיתף בחשבון האינסטגרם שלו את הכאב הקהילתי.

"הלילה נפגשנו כולנו בני הישוב יצהר בבית העלמין הקטן של הישוב לשני הלוויות קורעות לב אחת אחרי השניה. רות שחגגה בת מצווה רק בשבוע שעבר הייתה בת בית אצלנו. החברה הכי טובה של שיר ציון שלנו. רות הטובה, הצדיקה והחכמה התהפכה עם האופניים צמוד לבית שלה ומצאה את מותה במקום מחבלת ראש. אין מילים לתאר את הכאב והאבדן. אין מילים שיכולים לנחם משפחה שבבת אחת איבדה את בתה וחברות שבבוקר שחקו יחד ובערב כבר מיררו בבכי ליד הקבר הפתוח", כתב סוכות.

אחר כך נפרד משלמה בן דב ז"ל. "שלמה, חכם דבש כפי שהיה אוהב שקוראים לו על שם ראשי התיבות שלמה בן דוב היה יהודי יקר שעלה בגפו ארצה והשתקע ביצהר לפני עשרות שנים. כנער, כשלמדתי פה בישיבה, שלמה שהיה גדול מאיתנו ב-30 שנה לפחות היה ישן בפנימיות הישיבה ומספר סיפורים במבטא אמריקאי כבד שריתקו את כולנו. הייתה בו תמימות שאי אפשר למצוא באף מקום אחר. עיניים בורקות כשהוא מוזג 'מים חיים' שהביא מהמעיין או חליטה מיוחדת מעלי זית.

שלמה, למרות שכל כך רצה למרבה הצער לא הצליח למצוא את זיווגו כאן ועבר חיים מאתגרים מאוד רחוקים מהמשפחה ומהסביבה בה גדל, כשהוא מהלך בהרי השומרון עם מקל שגילף ובוחן את הצמחייה. הוא נפטר לאחר מחלה קשה, ערירי בדמי ימיו כשהרב דודי רב הישוב אומר את הקדיש ושבעה אין מי שישב", הוסיף.

"כולנו בני הקהילה הקטנה וההמומה מנסים לאסוף את השברים. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים", סיכם ח"כ סוכות.