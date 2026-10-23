תיעוד מזירת הפיגוע: "למעלה מ-20 דקות יש ירי פעיל של מחבל" צילום: דוברות הצלה יו"ש ללא גבולות

הרמטכ"ל, אייל זמיר, אישר היערכות להטלת כתר מלא על העיר חברון וכפרים נוספים באזור, בעקבות פיגוע הירי בצומת יהודה.

לצד ההיערכות להגבלת התנועה, הוחלט להגביר את המאמצים לביצוע מעצרים נוספים באזור.

בדיון הוצגו פרטי הפיגוע ונסיבות חיסולם של שני המחבלים. במקביל הנחה הרמטכ"ל להגביר את פעילות המעצרים ואת המאמץ המודיעיני במרחב, ולהיערך לתגבור כוחות נוסף בפיקוד המרכז בהתאם לצורך המבצעי.

על פי הפרטים שהוצגו, שני המחבלים חוסלו בידי סגן מפקד גדוד "ארי" של פיקוד העורף ומפקד הפלוגה, שהוזעקו לזירת הפיגוע. במהלך הערכת המצב נחשף כי ברכב ששימש את המחבלים נמצאה כמות גדולה של תחמושת. לדברי הרמטכ"ל, הממצא מצביע על כך שהמחבלים נערכו לבצע פיגוע בהיקף נרחב יותר.

"מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון", הדגיש זמיר.

בהערכת המצב השתתפו מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדים נוספים.

בהמשך נערכה הערכת מצב בראשות ראש הממשלה עם עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המל"ל ומפקד פיקוד המרכז.

ראש הממשלה נתניהו אמר בסיום הדיון: "אני משבח את לוחמינו הגיבורים שפעלו בנחישות ומנעו פיגוע גדול ומאחל החלמה מהירה לפצועינו. הנחיתי את צה"ל וכוחות הביטחון להטיל כתר מיידי על העיר חברון ולהיערך לסגר מלא על כל יהודה ושומרון החל מהיום. כוחותינו פועלים בכוחות מוגברים לסיכול הטרור ומבצעים גלי מעצרים נרחבים. אנו נרדוף את מחבלי החמאס ושולחיהם בכל מקום ובכל זמן. אין לכם מקום מסתור".