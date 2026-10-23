לוחם שהשתתף בחילופי האש עם המחבלים שביצעו את הפיגוע בצומת יהודה הבוקר (שישי) משחזר את הרגעים בהם נפתחה לעברו ולעבר חבריו אש המחבלים.

"כשעליתי למעלה להשיב אש הרגשתי פגיעה בקסדה. הורדתי את הראש", סיפר הלוחם.

הוא תיאר גם את מצוקתו של אחד מחבריו במהלך האירוע. "הבחור שלידי התחיל לחטוף התקף פאניקה קטן. התחלתי להרגיע אותו תוך כדי שאנחנו ממשיכים אש".

על תחילת ההיתקלות סיפר: "שמענו במרחב כמה כדורים יוצאים. ישר ירדנו מאחורי הבטונדה".

לדבריו, במהלך האירוע הוא ניסה להזעיק כוחות נוספים באמצעות מכשיר הטלפון האישי שלו: "התחלתי מהטלפון שלי להקפיץ את כל הכוחות לפה. התחלתי להרים טלפונים".

בהמשך תיאר הלוחם גם את חילופי האש ואת הגעת הכוחות הנוספים לזירה.