טרגדיה קשה התרחשה ביריד שעשועים בעיר קאבו סן לוקאס שבמקסיקו: גבריאלה רודריגס, צעירה בת 18, נהרגה לאחר שהועפה ממתקן שעשועים המכונה "המטוטלת" (El Péndulo). האירוע תועד במצלמה.

על פי הדיווחים בתקשורת המקומית, הצעירה ישבה במתקן בזמן פעילותו, כאשר מוט הבטיחות שאמור היה להחזיק אותה במקומה התרומם. בעקבות זאת היא הועפה ממושבה ונפלה לקרקע.

צוותי ההצלה שהוזעקו למקום העניקו לצעירה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים במצב קשה, אולם בהמשך נקבע מותה כתוצאה מהפציעות שספגה.

התיעוד של רגעי התאונה הופץ ברשתות החברתיות ועורר זעזוע. בסרטון נראים רגעי הפעילות של המתקן, שבמהלכם הצעירה נופלת ממנו.

בעקבות האירוע פתחו הרשויות המקומיות בחקירת נסיבות התאונה. המתקן הושבת, ונבדק אם כשל במנגנון הבטיחות הוביל לנפילתה של הצעירה. בשלב זה טרם פורסמה קביעה רשמית באשר לסיבה המדויקת לתאונה.