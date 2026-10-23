תלמידי ישיבת ירוחם רוקדים לכבודו צילום: ללא

בישיבת ההסדר בירוחם התקיים ערב מיוחד עם חזרתו לבית המדרש של תלמיד הישיבה יוחאי בדלוב, לוחם גולני שנפצע אנוש בלחימה ברצועת עזה. יותר משנתיים אחרי הפציעה שכמעט הובילה למותו, בדלוב זכה לקבלת פנים מחממת לב מחבריו ורבני הישיבה.

בדלוב, לוחם בגדוד 13 של גולני, לחם מאז 7 באוקטובר 2023 ובסוף יוני 2024, בקרב בשכונת שג'אעייה, ירו לעברו מחבלים שהסתתרו בבניין סמוך ותשעה כדורים פגעו בו. חמישה חדרו לגופו, וארבעה נעצרו בציוד שנשא עליו. מצבו הוגדר אנוש וחבריו אף סברו שכבר נהרג. מאז ועד היום הוא עובר שיקום ממושך במרכז הרפואי שיבא, בעקבות פגיעה קשה בעמוד השדרה.

במהלך הערב שיתף בדלוב את חבריו בהרגעים שבהם חשב שחייו עומדים להסתיים. "הבנתי שנותרו לי כמה שניות לפני המוות, אז אמרתי 'שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד', ו'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. ואז הבנתי שיש לי עוד כמה שניות בעולם, ודיברתי עם הקדוש ברוך הוא: 'ה', אם תציל אותי, כל מה שיש לי אני שם בצדקה'. רגע אחר כך איבדתי את ההכרה".

"דוד המלך שואל 'מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי', ועונה: 'נדרי לה' אשלם נגדה נא לכל עמו'. הבנתי שגם אני צריך לספר את זה ברבים", הוסיף בדלוב. "אמירת 'שמע ישראל'' ברגעים שבהם חשבתי שאני עומד למות הייתה עבורי אהבת ה' בכל נפשי, ברוח דבריו של רבי עקיבא בשעת מותו".

בדלוב סיפר גם על הקשר שנשמר בינו לבין חבריו לישיבה לאורך חודשי השיקום. "רבים מכם באו לבקר אותי בכל שבוע. אתם האחראים לצד השמח של הנפש שלי". לקראת חזרתו, שיפצה הישיבה דירה במיוחד עבורו, כדי שיוכל לגור בסמוך לישיבה ולחזור לבית המדרש.

ראש הישיבה, הרב אוריאל עיטם, דיבר על האמונה ועל כוחות הנפש שגילה בדלוב לאורך הדרך: "חז"ל אמרו 'גדול שימושה יותר מלימודה'. אנחנו באנו לשמש תלמיד חכם באמונה. מהרגע הראשון שבו יוחאי נפצע, אנחנו פוגשים תלמיד חכם באמונה, בתורה של החיים".