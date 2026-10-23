בן גביר בזירת הפיגוע: "לפרק את הרשות הפלסטינית" צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, קרא היום (שישי) לפרק את הרשות הפלסטינית ולהפסיק את התנועה המשותפת של ישראלים ופלסטינים בצירי יהודה ושומרון.

את הדברים אמר לאחר שהגיע לזירת הפיגוע בצומת יהודה וקיבל סקירה מממלא מקום ראש המינהל האזרחי, תא"ל אילן מלכא.

"בוקר קשה. מתפללים לרפואתם של הפצועים", פתח בן גביר את דבריו, והוסיף כי הפיגוע מחזק את העמדה שהוא מציג בדיוני הקבינט בשנים האחרונות. "זה אירוע שממחיש שוב את מה שאני אומר כבר ארבע שנים בקבינט. צריך לפרק את הדבר הזה שנקרא הרשות הפלסטינית".

בן גביר טען כי המשך קיומה של הרשות הפלסטינית במתכונתה הנוכחית אינו מתקבל על הדעת, וקרא לשינוי בהסדרי התנועה באזור. "לא יכול להיות מצב שבתוך יהודה ושומרון תהיה לנו מדינת טרור. צריך לפרק אותם, צריך להפסיק את התנועה, את הצירים המשותפים כאן של יהודים ותושבי הרשות", הצהיר.

לדבריו, יש להעדיף את ביטחון התושבים על פני חופש התנועה של הפלסטינים. "חופש התנועה של תושבי הרשות פחות חשוב מהזכות שלנו לחיות", אמר.

בסיום דבריו חזר השר על דרישתו "לפרק את הרשות הפלסטינית. "לפרק אותם, אי אפשר שתהיה רשות טרור לצד מדינת ישראל".