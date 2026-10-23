משטרת מחוז נסאו בלונג איילנד עצרה את אזאם חאן, בן 29, בחשד שניסה להצית את בית הכנסת "ישראל הצעיר" בווסט המפסטד בלילה שבין רביעי לחמישי.

האירוע הסתיים ללא נפגעים וללא נזק למבנה, וכוחות הביטחון באזור תגברו את מערך האבטחה סביב מוסדות הקהילה.

על פי פרטי האירוע, סמוך לשעה 01:00 הגיע החשוד למתחם כשהוא מצויד באלה וניסה לנפץ את דלתות הזכוכית של פתח המבנה. משדלתות הזכוכית עמדו במכות ולא נשברו, תלש החשוד שלט חצר, הצית אותו וניסה לדחוף את השלט הבוער מתחת לדלתות במטרה לגרום לשריפה בתוך הבניין.

כשניסיון זה כשל, השליך חאן את השלט לעבר שיחים סמוכים. הלהבות שאחזו בשיחים כבו מעצמן בטרם התפשטו למבנה.

מתיעודי האבטחה שהועברו לידי החוקרים עולה כי חאן נצפה מנהל שיחה ברמקול של מכשירו הסלולרי בזמן ביצוע המעשה, ונראה כמקבל הנחיות מגורם נוסף. נכון לעכשיו, המשטרה טרם אישרה רשמית האם מתנהל מצוד אחר חשוד נוסף שהפעיל אותו מרחוק.

לכידתו של חאן התאפשרה בעקבות ששרשרת אירועים שהחלה בפארק סמוך, שם דווח על אדם ששבר מראה של ניידת משטרה. בזמן ששוטרים סרקו את האזור אחר המשחית, התקבל דיווח על האש שהוצתה סמוך לבית הכנסת. הכוחות מיהרו לזירה, זיהו את חאן ועצרו אותו ללא התנגדות.

חאן מואשם בשני סעיפים של גרימת נזק פלילי מדרגה שלישית ובשני סעיפי הצתה. רשויות האכיפה ציינו כי טרם נקבע מניע רשמי לאירוע וטרם הוחלט אם יוגש נגדו אישום בגין פשע שנאה.

צוות האבטחה של בית הכנסת העביר את החומרים לחוקרים והפיץ הודעת אזהרה לחברי הקהילה הקוראת לשמור על עירנות מוגברת.

ישראל שפיגל, סגן נשיא בית הכנסת, מסר בהתייחסו לאירוע כי "אין מקום לשנאה בעיר שלנו, ואף אחד לא צריך לעבור דבר כזה, ונצטרך להיות כאן כדי להגן אחד על השני".

במקביל, המחוקקת המקומית אולנה ניקס עדכנה כי קיימה הערכת מצב מול מפקד המשטרה, וכי כוחות הביטחון מתגברים את הנוכחות סביב הקהילה, למרות שלא ידוע בשלב זה על איום פעיל נוסף.