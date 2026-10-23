מסיבה להוקרת תלמידי הישיבה שעושים עלייה | בהשתתפות רה"י הרב ברוך וידר ומזכיר הממשלה יוסי פ

ישיבת הכותל שבעיר העתיקה בירושלים קיימה אמש (חמישי) מסיבת עלייה לכבוד כ־20 תלמידים ובוגרים שעלו לישראל בשנה האחרונה.

באירוע השתתפו ראש הישיבה הרב ברוך וידר, הרב ראובן טרגין, האחראי על תוכנית בני חו"ל בישיבה, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, וכן תלמידים, רבנים ואברכים.

ראש הישיבה, הרב ברוך וידר, עמד בדבריו על הזכות לחיות בדור שבו עם ישראל שב לארצו, ועל העלייה הנמשכת גם מאז פרוץ המלחמה כביטוי לקיבוץ הגלויות. לצד השמחה על כל עולה, הביע הרב את תפילתו שהעלייה לארץ תהיה מתוך בחירה ורצון לכתחילה, ולא בשל קשיים ומצוקות בחו"ל המזרזים את ההחלטה לעלות.

הרב ראובן טרגין תיאר את התהליך שעוברים תלמידי תוכנית בני חו"ל בישיבה, לצד חבריהם הישראלים, עד להחלטה לקבוע את ביתם בארץ ישראל ולמימושה בפועל. בדבריו הדגיש את חשיבות הלימוד והחיים המשותפים, את החיבור בין בני הארץ לבני התפוצות ואת האחריות ללוות את העולים ולסייע בקליטתם.

בין העולים שחגגו באירוע יש שכבר שירתו בצה"ל, ואחרים העומדים לקראת שירותם הצבאי. סיפור מיוחד הוא סיפורה של משפחת אגיון, שבנה לומד בישיבה ועלתה השנה ארצה. אב המשפחה, ד"ר אגיון, שהה בישראל עם משפחתו בחופשת סוכות תשפ"ד. עם פרוץ המלחמה יצא לסייע בדרום, וכאשר רעייתו וילדיו שבו לארצות הברית, נשאר בארץ כדי להמשיך ולסייע במאמץ המלחמתי. כעת, כשלוש שנים לאחר מכן, עלה עם משפחתו לישראל. כיום הוא עובד במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים ופועל להקמת מחלקה חדשה לרפואת עמוד השדרה.

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, שיתף את המשתתפים בחוויותיו האישיות שהוא רואה במערכה בחזיתות השונות. "רק לאחר שהמטוסים כבר היו באוויר, במבצע "עם כלביא", נודע לישראל על תוכניתם של בכירי ההנהגה האיראנית להתכנס יחד. התכנון המקורי היה לפגוע בהם בנפרד, אך בדרך נס הם מצאו את עצמם כולם באותו מקום. הסיעה הגדולה ביותר בממשלה היא סיעת סייעתא דשמיא".

בפנייה לעולים סיפר פוקס כי גם הוא עלה לישראל עם הוריו כילד קטן והתגורר בשיכון עולים בכפר חב"ד. מתוך סיפורו האישי ביקש לחזקם ולהמחיש כיצד אפשר לצמוח מראשית הדרך כעולה חדש ולהגיע לעמדות של השפעה ועשייה למען המדינה.

פוקס בירך את העולים בשם מדינת ישראל, והודה לתלמידי הישיבה ולבוגריה הלוחמים, על שירותם ועל חלקם בהגנת ישראל בצה"ל, בין היתר בעזה, בלבנון ובסוריה.