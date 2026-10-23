מתיחות ביהדות התורה: פרסום "הקול קורא" המסורתי של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל לקראת הבחירות נדחה ליום ראשון הקרוב.

מזכיר המועצת, יעקב ולצר, הורה לעיתונים "המודיע" ו"המבשר" לעכב את הדפסת והפצת המסמך ברגע האחרון לבקשת מספר אדמו"רים.

הסיבה המרכזית לעיכוב טמונה בסעיף שעורר ביקורת פנימית, ובו נטען כי מי שבוחר שלא להצביע למפלגה גורם לחילול השם.

חלק מהאדמו"רים טענו כי מדובר בהתבטאות קיצונית ופוגענית כלפי הציבור הבוחר במפלגת ש"ס, אשר ממלא אף הוא את חובתו ההלכתית על פי דעת תורתו.

מתיחות נוספת נרשמה מול האדמו"ר מגור שמנע את חתימתו על המכתב במתכונתו הרגילה בטענה כי לאורך הקדנציה לא אומצה עמדת מועצת גדולי התורה סביב חוק הגיוס.

לאחר שיתר האדמו"רים הבהירו כי לא יאפשרו שימוש בשמותיהם בנפרד, גובש פתרון פשרה שלפיו המכתב יפורסם תחת שמו של הגוף 'מועצת גדולי התורה' בלבד ללא שמות האדמו"רים - בדומה למודעות המקובלות בדגל התורה ובש"ס.

למרות ניסיונות של הרגע האחרון להחזיר את החתימות האישיות, המתווה המצומצם הוא שצפוי לראות אור בתחילת השבוע.