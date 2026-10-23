פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר (שישי) כתב אישום נגד הרבש"ץ פנחס שם טוב רן תושב איתמר בשנות ה-30 לחייו בעקבות אירוע ירי לעבר רכב בכפר עקרבה שביהודה ושומרון.

באירוע נפצעה קשה פלסטינית בת 18. איש הביטחון מואשם בעבירות אלימות חמורה ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה הפרקליטות להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.

כתב האישום הוגש בתום חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז ש"י במשטרה ושב"כ שבחנה חשד להתנהלות אלימה תוך חריגה מסמכויות ומגבולות גזרת האחריות של המעורבים.

על פי כתב האישום, רן נכנס ברכב שטח מסוג ריינג'ר לכפר הפלסטיני עקרבה, שמחוץ לגזרת אחריותו, יחד עם חייל בשירות קבע, ביצע בדיקות תעודות זהות ללא סמכות ופתח באש ברובה סער מסוג ערד לעבר רכב שבו נסעו בני זוג, לאחר שהנהג לא נענה לקריאותיו לעצור.

שני קליעים פגעו באישה, אחד מהם חדר לחזהּ. היא נותחה ונזקקה לאשפוז של מספר ימים. רן טען להגנתו כי במהלך הנסיעה, סמוך לכפר, הגיח לעברם רכב ללא לוחיות רישוי, שלטענתו דהר לכיוונם באופן שנראה להם כניסיון דריסה. השניים טענו שחשו בסכנת חיים מיידית ונאלצו לקפוץ הצידה כדי להימלט מפגיעת הרכב.

אחיו הצעיר של רן, רב סרן אור יוסף (אורוש) רן, לוחם ומפקד ביחידת דובדבן, נפל ב-7 באוקטובר בקרב על קיבוץ כפר עזה, לאחר שנלחם במחבלים, הציל חיי אדם וסייע בחילוץ תושבים מהקיבוץ.