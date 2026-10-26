ישיבת מבקשי ד'

ערוץ 7 ביקר בישיבת מבקשי ד' ביישוב חשמונאים ושוחח עם ראש הישיבה, אנשי הצוות והתלמידים על הדרך החינוכית המשלבת שאיפות תורניות גבוהות, לימודי חול ברמה מלאה וליווי אישי לכל תלמיד.

בישיבה, שמחזורה הראשון לומד כיום בכיתה י"ב, מדגישים כי הדרישות הגבוהות מהתלמידים הולכות יד ביד עם מתן הכלים הנדרשים כדי לעמוד בהן.

"ישיבת מבקשי ד' נבנתה כדי להצמיח תלמידים מעלה מעלה", אומר ראש הישיבה, הרב יוסי ברינר. "אנחנו מצד אחד דורשים מהם דרישות גבוהות, גם בתחום התורני, גם הלימודי וגם המשמעתי. מצד שני, אנחנו נותנים להם את הכלים כדי להתמודד עם הדברים האלה".

הרב אלעד אלטמן, ר"מ כיתה י"ב וממייסדי הישיבה, מסביר כי הנכונות להשקיע ולהתאמץ היא תנאי מרכזי להשתלבות בישיבה. "הישיבה מיועדת לכל מי שמוכן לעבוד קשה. כל המערכת כולה עובדת כדי לקדם ולהצמיח את התלמידים כולם. כולם נדרשים לעבוד. איננו מוותרים לאף תלמיד ואיננו מוותרים עליו".

הגישה הזאת באה לידי ביטוי גם באופן שבו מתייחסים בישיבה להבדלים בין התלמידים. לצד המסגרת המשותפת והדרישות האחידות, הצוות החינוכי מבקש לאפשר לכל אחד להתפתח בהתאם ליכולותיו ולצרכיו.

"אנחנו חיים בדור שבו כל צעיר רוצה לבטא את עצמו", מסביר הרב ברינר. "אנחנו מוצאים דרך שהתלמידים יבטאו את עצמם, כל אחד. כל תלמיד פה צריך כלים אחרים כדי לגדול. אנחנו דורשים מהם כל הזמן לגדול, אבל מצד שני אנחנו כל הזמן נותנים את הכלים בשביל זה. לכל תלמיד יש פה מסלול אישי ייחודי".

לדבריו, המפתח להצלחה אינו טמון בהכרח בכישרון יוצא דופן. "כדי להתקבל לפה צריך להיות תלמיד עם אש בעיניים, שרוצה להתקדם, שרוצה לעלות בתורה, שרוצה לצמוח להיות בן תורה ותלמיד חכם אמיתי".

הרב אלטמן מדגיש כי הבסיס התורני של הישיבה ברור ומשמעותי. "הישיבה היא מאוד דוסית. כולם באים מתלמודי תורה, וברורות להם מאוד השאיפות הרוחניות שלהם. אין פה בכלל מקום לספק ולהתלבטות".

לצד השאיפות התורניות, בישיבה מקפידים גם על לימודי חול ועל פיתוח האישיות. "התלמידים גדלים וצומחים בלימודי חול, ובטח בלימודי קודש, וטוב להם", אומר הרב אלטמן. "הם גדלים ומצמיחים את האישיות ובונים משהו עמוק שיישאר איתם לאורך החיים".

אחד הביטויים לדרך החינוכית הזאת הוא ההתקדמות של המחזור הראשון, שהחל את דרכו בישיבה בכיתה ט' ונמצא כעת בשנתו הרביעית והאחרונה.

הרב אלטמן, שמלווה את תלמידי המחזור מאז כיתה ט', מספר על השינויים שהוא רואה בהם. "אני הייתי הר"מ של השמיניסטים כשהיו בכיתה ט', ואני הר"מ שלהם היום בכיתה י"ב, ואני רואה את התהליך שקורה. אני רואה תלמידים שצמחו קודם כול במובן הרוחני, בלימודי הגמרא בעיון ובבקיאות, עולם אחר לגמרי".

לדבריו, ההתקדמות ניכרת גם בתחומים נוספים. "אני רואה את הצמיחה ברובד הנפשי, בלימודי העומק ובבירורים בשיעורי אמונה ובקשר החברתי. ואני רואה את זה גם בצד המקצועי. התלמידים שלנו כולם הגיעו מתלמודי תורה, שעם כל המעלות של זה לפעמים יש פערים גדולים בלימודי חול, והם כולם ניגשו לבגרות מלאה, בלי הקלות ובלי עיגולי פינות".

הרב ברינר מספר כי בישיבה כבר התקבלו ציוני הבגרויות הראשונות של תלמידי המחזור. "מחזור א' שלנו נמצא היום בשמינית. קיבלנו את הציונים של הבגרויות, וברוך השם הציונים היו מצוינים. ברוך השם הם הצליחו".

"אווירה של משפחה ושל בית, אבל עם דרישות גבוהות"

גם התלמידים מתארים שילוב בין השקעה רבה בלימודים לבין תחושת שייכות וקרבה. עקיבא, תלמיד בישיבה, מספר על ארבע שנות הלימוד: "פשוט ארבע שנים של גדילה מתמשכת. אווירה של משפחה ושל בית, אבל עם דרישות גבוהות מאוד".

לדבריו, הצוות משקיע מאמצים רבים בקידום התלמידים. "זו ישיבה מעולה שעסוקה בלגדל את מי שמגיע אליה. יעשו פה הכול בשבילך כדי לגדל אותך".

תלמיד נוסף, צבי חיים, מציין את הדגש על השקעה ומאמץ: "מה שמיוחד בישיבה זה שדוחפים פה הרבה למאמץ".

יוסף מנחם, תלמיד בישיבה, מספר כי לצד הדרישות הגבוהות נשמר מקום לכל אחד. "כל אחד פה מוציא את עצמו ומוצא מה הוא יכול לתת. אין מישהו ששווה יותר ממישהו אחר".

הוא מתאר גם את האווירה החברתית ואת אופן הלימוד. "מה שמיוחד פה זה האווירה שיש לאנשים, דיבוק חברים, צורת הלימוד. צורת לימוד שמאוד מתחשבת בצורה שכל אדם רוצה ללמוד. אנשים כאן מאוד מאוד אכפת להם אחד מהשני. תמיד אם אתה צריך עזרה, יעזרו לך בכל דבר, אפילו בדבר הכי קטן".

ראש הישיבה מספר כי החיבור החברתי בין התלמידים בלט כבר בתחילת הדרך. "האווירה החברתית בישיבה זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אין פה מעמדות, אין פה אף אחד שמרגיש שהוא מעל השני. זה היה משהו מאוד מיוחד לראות אותם מגיעים ביום הראשון, ופתאום הם ממש היו כמו דבק, נדבקו אחד לשני".

לדברי הרב ברינר, היחס האישי מתאפשר גם בזכות היקף הצוות החינוכי ביחס למספר התלמידים. "למרות שאנחנו ישיבה קטנה, יש פה משהו כמו חמישה ר"מים שנמצאים פה במשרה מלאה ועוד אנשי צוות רבים".

ההורים נשארים חלק מהתהליך

נדבך נוסף בתפיסה החינוכית של הישיבה הוא הקשר עם ההורים. בישיבת מבקשי ד' מבקשים לשמור על מעורבות משמעותית של המשפחה גם במהלך שנות הלימוד בישיבה, ולראות בהורים שותפים לתהליך החינוכי.

"אנחנו מאמינים מאוד בשילוב ההורים ובעבודה המשותפת", אומר הרב אלטמן. "אנחנו רואים ברכה עצומה בזה שההורים מעורבים. אנחנו לא מנסים לדחוק אותם הצידה. זה לא 'שגר ושכח', וזה לא זלזול. אנחנו מאמינים מאוד בעבודה המשותפת הזאת. זה לא אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה אחד ועוד אחד שווה עשרים".

לדבריו, הישיבה מעודדת את התלמידים לשמור על קשר קרוב עם הבית גם במהלך שנות הלימוד. "אנחנו רוצים שתלמידים יחזרו הרבה הביתה, ואנחנו רוצים שהקשר עם ההורים לא יסתיים בכיתה ח' אחרי הבר מצווה, אלא שארבע השנים האלה יעמיקו קומה נוספת בקשר עם ההורים, מתוך החיבור לישיבה ולא אחד על חשבון השני".

הרב ברינר מדגיש כי הצלחת התהליך תלויה גם בנכונות של התלמיד ומשפחתו להיות שותפים פעילים. "מה שיקבע איך התלמיד יצמח זה לא כמה הוא גאון ולא כמה הוא מוכשר, אלא מה שיקבע בסופו של דבר זה כמה הוא ישתף פעולה כדי לעלות מעלה, וכמה ההורים שלו ישתפו פעולה כדי לעלות מעלה".

לצד הלימודים והפעילות החינוכית, התלמידים בישיבה שותפים גם לעבודות פיזיות הקשורות לבניית המקום. הרב אלטמן רואה בכך חלק מתפיסת האחריות והשותפות שמבקשים להקנות להם.

"יש פה משהו מיוחד. התלמידים שותפים בבניית הישיבה, ולא רק בצד הרוחני של הדבר. הם פשוט בונים את הישיבה בידיים. זו גם אחריות, וזה גם משהו בריא בנפש שלהם", הוא אומר. "וכשאני רואה מה קורה פה, אני באמת מאושר".

את הדברים הוא מסכם בדימוי מעולם החינוך החסידי: "אם האדמו"ר מפיאסצנה אומר שהמחנך הוא גנן, אז יש לנו פה גינה מתוקה, יפה ונפלאה".

שבת "להאיר ולחנך": הישיבה מזמינה את הציבור

את התפיסה החינוכית הזאת מבקשים בישיבה להנגיש גם להורים ולמחנכים. בשבת פרשת וירא, י"ט-כ' בחשוון (30-31.10), תקיים ישיבת מבקשי ד' שבת "להאיר ולחנך - חינוך בדור הגאולה" במלון סקיילין, רחוב וילנאי 4 בירושלים (לשעבר גני ירושלים).

השבת נושאת את שם ספרו של ראש הישיבה, הרב יוסי ברינר, שיהיה בין המרצים לצד הרב יוני לביא, איש חינוך, סופר ומרצה, מייסד ומוביל מועדון ההורים, והרב פרופ' נריה גוטל, ראש מערך מחקר מרכז תורה ומדינה ולשעבר ראש מכללת אורות. במוצאי השבת יעלה מופע פלייבק של תיאטרון אספקלריא.

השבת כוללת פנסיון מלא ותוכנית מלאה גם במוצאי שבת, אפשרות לשמרטפות במהלך השבת ואפשרות לשיחת התייעצות אישית. לנרשמים הראשונים יינתנו הנחות, ו-20 הנרשמים הראשונים יקבלו ערכת ספרים. מלמדים בתלמודי תורה זכאים להנחה.

לפרטים ולהרשמה במזכירות הישיבה: 055-9938613, או באתר הישיבה mevakshey.org