פרטים חדשים על הפיגוע בצומת יהודה מעלים כי שני המחבלים שנוטרלו תכננו, על פי הערכות גורמי הביטחון, לבצע פיגוע משמעותי בעורף האזרחי בישראל.

השניים יצאו מחברון כשהם מצוידים בנשק ובכמות גדולה של תחמושת, אך נבלמו במחסום ארעי שהציבו כוחות צה"ל באזור צומת יהודה.

על פי ההערכות, המחבלים התכוונו לעלות עם רכבם על כביש 35, המחבר בין חברון לפנים הארץ, ולהמשיך לכיוון המרכז בדרכם לביצוע הפיגוע. ברשותם היו רובה אוטומטי מסוג M4 ואקדח, וברכבם נמצאו קליעים רבים נוספים.

כלי הנשק ששימשו את המחבלים צילום: דובר צה"ל

אלא שבדרכם נתקלו השניים במחסום ארעי שאויש בידי לוחמי פיקוד העורף. המחבלים יצאו מרכבם במטרה לפגוע בלוחמים, ובמקום התפתח קרב יריות מטווח קצר שנמשך למעלה מ-20 דקות.

במהלך ההיתקלות הוזעקו למקום כוחות ביטחון רבים, שהשתתפו בלחימה עד לנטרול שני המחבלים. על פי הערכת גורמי הביטחון, פעולת הלוחמים במחסום מנעה מהמחבלים להמשיך בדרכם ולבצע פיגוע חמור בהרבה בעורף האזרחי.

פרט משמעותי נוסף שנחשף הוא זהות הכוח שהיה מעורב בנטרול המחבלים. מדובר בלוחמי גדוד הארי, גדוד חדש של פיקוד העורף, שנמצא בימים אלה בתעסוקה המבצעית הראשונה שלו ביהודה ושומרון.

בעקבות הפיגוע הוטל כתר מלא על העיר חברון, שממנה יצאו המחבלים, במטרה למנוע פיגועי השראה נוספים. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הנחה להרחיב את הכתר גם למרחב חלחול ולפעול למיפוי בתי המחבלים.