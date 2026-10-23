מעמד מיוחד ומרגש התקיים הבוקר (שישי) בהר הבתרים שבהר דב, סמוך לגבול לבנון, כאשר מפקדים ולוחמים מגדוד 21 של חטיבת כרמלי עלו למקום המזוהה על פי המסורת עם ברית בין הבתרים שכרת הקב"ה עם אברהם אבינו, המתוארת בפרשת השבוע, פרשת לך לך.

העלייה להר התקיימה במסגרת חידוש מסורת יהודית עתיקה, המתועדת במקורות היסטוריים מלפני כ-700 שנה. על פי המסורת, יהודי הגליל נהגו לעלות למקום מדי שנה בערב שבת פרשת לך לך, להתפלל ולקרוא את פסוקי ברית בין הבתרים.

במהלך המעמד קרא אחד ממפקדי הפלוגות בגדוד בתורה את פסוקי הברית, ובהם ההבטחה האלוקית לאברהם אבינו: "בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת ה' אֶת אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר: לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת, מִנְּהַר מִצְרַיִם עַד הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר פְּרָת".

רב הגדוד, הרב אלישיב הכהן, השתתף במעמד כשהוא עטוף בקיטל לבן ותקע בשופר להצלחת המלחמה. המפקדים והלוחמים נשאו תפילה לשלום המדינה ולהצלחת חיילי צה"ל.

במהלך הביקור הזכירו המשתתפים גם את המסורת המיוחסת לרב מרדכי אליהו זצ"ל, שלפיה ראוי לשאת במקום תפילה לירידת גשמים.

העלייה להר הבתרים קיבלה משמעות מיוחדת לנוכח משימות ההגנה שבהן עוסקים לוחמי צה"ל. המעמד חיבר בין המסורת העתיקה וההבטחה שניתנה לאברהם אבינו לבין הלוחמים המגינים על מדינת ישראל כיום.

לוחמי הגדוד תיארו את העלייה להר כ"משימה מיוחדת ומרגשת מאוד", המשלבת מורשת יהודית, אמונה, תפילה ורוח לחימה.