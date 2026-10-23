הרב אלי קפלן, ראש מוסדות בית מורשת, התארח השבוע בפודקאסט של ערוץ 7 וסיפר כי במהלך השנה האחרונה הקים ארבעה מוסדות תורניים חדשים, וכיום פועלים תחת העמותה שבעה מוסדות.

הרב קפלן שיתף כי לפני שנים אחדות כלל לא העלה על דעתו שיעמוד בראש מערך מוסדות בהיקף כזה, והסביר כי הקמת המוסדות נובעת בעיקר מיוזמות שצומחות מהשטח.

הרב אלי קפלן ראש מוסדות בית מורשת

ברכת מזל טוב לשניים מבכירי רבני הציונות הדתית, הרב דב ליאור והרב יעקב אריאל, שציינו השבוע את יום הולדתם באותו היום. הרב ליאור ציין את יום הולדתו ה-93, והרב אריאל את יום הולדתו ה-89. עד מאה ועשרים!

הרב דב ליאור, הרב יעקב אריאל צילום: אולייביר פיטוסי, פלאש 90. ערוץ 7

שני בוגרי מוסדות עצם נכללו בסבב המינויים האחרון בצה"ל: יאיר אטיאס, ששימש כסגן מפקד חטיבת גבעתי, מונה למפקד החטיבה הצפונית ברצועת עזה, ויוני דהן מונה למפקד חטיבת אפרים.

בעקבות המינויים שלח הרב רפי פרץ, ראש מוסדות עצם, הודעה מיוחדת לבוגרים, שבה הביע את התרגשותו וגאוותו על התקדמות חניכיו לתפקידי פיקוד בכירים, לצד הכאב על בוגרי המוסדות שנפלו במלחמה.

יונתן דהן מוסר שיעור בישיבת "מעלה אליהו" צילום: באדיבות הישיבה

במקביל, אלוף משנה תום פרץ מונה למפקד חטיבת הבקעה והעמקים במסגרת סבב מינויי מפקדי החטיבות שסיכם הרמטכ"ל. פרץ הוא בנו של הרב הצבאי הראשי לשעבר וראש מכינת עצמונה, הרב רפי פרץ.

אל"ם תום פרץ צילום: ללא

בישיבת ההסדר בירוחם נערך ערב מרגש לרגל חזרתו לבית המדרש של תלמיד הישיבה יוחאי בדלוב, לוחם גולני שנפצע אנושות בקרב ברצועת עזה. יותר משנתיים לאחר הפציעה הקשה, שכמעט גבתה את חייו, זכה בדלוב לקבלת פנים חמה מחבריו ומרבני הישיבה.

בדלוב, לוחם בגדוד 13 של גולני, השתתף בלחימה מאז 7 באוקטובר. בסוף יוני 2024, במהלך קרב בשכונת שג'אעייה, ירו לעברו מחבלים שהסתתרו בבניין סמוך. תשעה כדורים פגעו בו: חמישה חדרו לגופו וארבעה נעצרו בציוד שנשא. מצבו הוגדר אנוש, וחבריו אף סברו כי נהרג. מאז הוא עובר שיקום ממושך במרכז הרפואי שיבא בעקבות פגיעה קשה בעמוד השדרה.

תלמידי ישיבת ירוחם רוקדים לכבודו צילום: ללא

ראשי תחום הבנים בתנועת אריאל יצאו השבוע לביקורים מיוחדים אצל המדריכים והקומונרים בישיבות התיכוניות ברחבי הארץ, לרגל השבוע הראשון של חודש הארגון. לצד פינוקים והפתעות שהכינו לצוותי ההדרכה בסניפים, הקדישו את הביקורים ללימוד מעמיק בנושא חודש הארגון: "הנה ימים באים".

במקביל, בתחום הבנות נשלמות ההכנות האחרונות לקראת פתיחתו החגיגית של חודש הארגון בשבוע הבא, בפרשת וירא.

ראשי תחום בנים בביקורים אצל מדריכים וקומנרים צילום: ללא קרדיט

חבר מליאת מועצת בית אל, מתניה שנרב, נצפה השבוע נושא תפילה בציון הרבי מלובביץ' בניו יורק.

שנרב בתפילה צילום: ללא קרדיט

אליסף פרץ, מועמד מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, אחיהם של אוריאל ואלירז פרץ ז"ל ובנה של מרים פרץ, ומייסד ויו"ר עמותת "האחים שלנו", תועד השבוע מניח תפילין בשוק התקווה.

אליסף פרץ בשוק התקווה צילום: ללא קרדיט

נבחרת האמנים של אירועי "צמאה", הכוללת את אברהם פריד, ישי ריבו, אברהם טל והפרויקט של רביבו, התכנסה השבוע לחדר החזרות כדי לחמם מנועים לקראת האירועים.

מחממים מנועים ברכה שילת

רגע משפחתי מרגש נרשם במהלך ברית המילה לבנו של השר יצחק וסרלאוף, כאשר השר וילדיו שרו יחד את השיר "ואזכה לראות בנים", בליווי נגינת הקלידים של רעייתו מוריה.

בשמחה השתתפו שרים, חברי כנסת ואישי ציבור רבים, בהם השרים איתמר בן גביר, שלמה קרעי וגילה גמליאל, חברת הכנסת לימור סון הר מלך וראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות.

משפחת וסרלאוף שרה צילום: ללא

מזל טוב לעיתונאי חדשות 13 מיכאל שמש ולרעייתו אבישג, לרגל הולדת בתם, אחות חדשה לשני בניהם, איתמר ואיתי.

האב הנרגש כתב: "הלב מתפוצץ מהתרגשות על החסדים שעוטפים אותנו בכל יום ובכל רגע. על אבישג הגיבורה שאני מעריץ, ועל האחים המתוקים איתמר ואיתי שקיבלו אחות חדשה ואוהבת".

מיכאל שמש צילום: Tomer Neuberg/Flash90

סא"ל הרב אביהוד (אודי) שוורץ מונה לראש מחלקת הרבנות באגף כוח האדם ויועלה לדרגת אלוף משנה, כך נקבע בדיון שיבוצים בראשות הרמטכ"ל.

במסגרת אותו סבב מינויים נבחר אבירן דמרי לתפקיד ראש מטה הרבנות הצבאית, וגם הוא יועלה לדרגת אלוף משנה.