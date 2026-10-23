ב"נקודה בעמק", הסמוכה לכפר תורמוס עייא, דרומית לגוש גבעות שילה, התקיים ערב מיוחד לכבוד רחל אמנו, שיום פטירתה חל בי"א בחשוון, ולזכרו של בניהו מלט הי"ד. במהלך הערב נחנכה פרגולה גדולה שהוקמה לזכרו, כחלק מהמשך פיתוח המקום והנצחת דרכו.

מאחורי ההנצחה עומד גם סיפור משפחתי מרגש במיוחד. בניהו מלט הי"ד החל עוד בחייו להכשיר את הקרקע בגבעה סמוכה ולפרוץ דרך שתוביל אליה, אך לא זכה להשלים את המלאכה לאחר שנרצח בפיגוע. כעת אחיו אליהו ממשיך את העבודה שבה החל.

כשאחת הנשים ראתה תמונה של אליהו עובד על הקרקע, לרגע נדמה היה לה שהיא רואה את בניהו. הדמיון בין האחים, לצד העובדה שאליהו ממשיך בדרך שאחיו התחיל, הפכו את הרגע למרגש במיוחד.

ב"נקודה בעמק" מתגוררות כיום שלוש משפחות, ולצדן בחורות המחזיקות את המקום במסירות יום יומית, מתוך אהבת הארץ ורצון להעמיק את האחיזה באדמתה.

לרגל יום פטירתה של רחל אמנו ולזכרו של בניהו, התקבצו במקום נשים ובחורות לערב של שירה, אמונה וחיבור לארץ ישראל. המשתתפות הגיעו מתוך געגוע וכיסופים לארץ ומתוך רצון לחזק את ההתיישבות דווקא בימים אלו.

את הערב הנעימה הזמרת יהב אסתר, שסחפה את המשתתפות בשירה עוצמתית ומרגשת. מאחורי ארגון האירוע עמדו הבחורות המתגוררות בעמק, המקדישות את ימיהן להחזקת המקום ולפיתוחו.