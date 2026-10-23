בעלון השבת 'נפלאות' של הרב יצחק גינזבורג, ראש עמותת 'גל עיני', עונה הרב השבת על השאלה האם חשוב לבחור וכיצד יש לנהוג בבחירות הקרובות לכנסת.

הרב קורא לבחור למפלגה שתשמור על שלוש השלמויות, כמו שהורה הרבי, ושיש לה סיכוי ממשי לעבור את אחוז החסימה. בנוסף, הרב קורא להוציא מצביעים נוספים לקלפי ולא לקחת סיכון על העם היושב בציון.

הרב גינזבורג כתב "חשוב להשתתף בבחירות (להביא אנשים אחרים לבחור), אין סומכין על הנס ואין לקחת סיכון בנוגע לעתיד העם היושב בציון, כמו שהדגיש הרבי בבחירות קודמות.

למעשה יש להצביע למפלגה החרדית ביותר הדוגלת ונלחמת על שלמות התורה (כולל העניין שכל מי שתורתו אומנותו פטור משירות צבאי), שלמות העם (החל מעמידה איתנה על תיקון חוק מיהו יהודי), שלמות הארץ (הצהרת ריבונות מלאה על כל שטחי ארץ ישראל שתחת ידינו, יש"ע ועוד).

גם כאשר אין מפלגה העונה כראוי על הגדרה זו, עדיין יש לבחור תוך חשוב להשתתף בבחירות ולהביא אנשים אחרים לבחור אין סומכין על הנס ואין לקחת סיכון בנוגע לעתיד העם היושב בציון מהי המפלגה הקרובה ביותר לדרך זו (ויש לה סיכוי ממשי כנראה)", כתב הרב.