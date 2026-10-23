מזג-האוויר בקייב ירד בשבוע הבא ל-4 מעלות.

לכאורה עוד סימן לחזרתו בקצב מהיר של "גנרל חורף" שבו הטמפרטורות בעיר יורדות אל מתחת למינוס 20. אלא שהדבר שהכי מדאיג את עשרות מיליוני האוקראינים הוא איבוד תשתיות החשמל והגז בקצב מדאיג - והעובדה שכתוצאה מכך רבים מהם עשויים לקפוא למוות.

בפברואר הקרוב ימלאו חמש שנים למלחמה הארוכה הזו במזרח אירופה, שסופה אינו נראה באופק ויהודי המדינה חרדים אף הם לגורלם.

באוקראינה מתגוררים יהודים רבים ויש מי שמדברים על מאות אלפים. זאת בנוסף לאלפים רבים שכבר עלו ארצה מאז פרוץ המלחמה. שם נולדו, שם חיים וקבורים בני משפחתם והעליה לארץ זרה, גם אם מדובר בישראל, קשה על רובם.

רובם מתגוררים בערים הגדולות דוגמת קייב, דניפרו, אודסה, חרקוב, לבוב וחרסון והיתר בערים קטנות ובינוניות כמו אוז'גורוד, סומי ופולטבה, בעיירות ובכפרים קטנים. בחלק מהמקומות יש קהילות ענק, עם עשרות רבנים שכמעט כולם הם שלוחי חב"ד ויש יהודים שמתגוררים בערים שאין בהן רב קבוע - עם קהילות שבהן עשרות נפשות.

מי שחיכה בסבלנות לחורף האוקראיני הוא נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. לפי דיווחים ב'גרדיאן' הבריטי, האוקראינים יירטו מסמך מודיעני יקר ערך של הרוסים שבו נאמר שבקרמלין מנסים לשבור את האוכלוסיה האזרחית באוקראינה על-ידי הפיכת הערים הגדולות למקומות שאינם ראויים למגורים וזאת על ידי הרס שיטתי של מערכות החשמל, המים והביוב.

במקביל, הנשיא טראמפ חזר לתקוף את הנשיא של אוקראינה, היהודי וולדימיר זלנסקי שמנווט את אוקראינה במצבים הקשים שבהם היא נמצאת ובין היתר דאג להסרת הסנקציות על הדיזל הרוסי. במקביל 'סטארלינק' של מקורבו אילון מאסק האטה את קצב הגלישה של הרשתות הצבאיות והדבר פוגע במערך הכטב"מים והרחפנים האוקראיני.

הרב מאיר סטמבלר, שליח חב"ד ויו"ר 'פדרציית הקהילות היהודית באוקראינה' (FJCU), מודאג מאוד. בראיון ל'ערוץ 7' מביתו בדניפרו, הוא אומר: "נכנסו לתקופה קשה מאוד, אולי הכי קשה מההלם של תחילת המלחמה".

"עברנו תקופות קשות מאוד ב-5 שנים הללו, כאשר שלושת החודשים הראשונים היו הכי קשים כי היה חשש מכיבוש ממש וזה גם הגיע בהפתעה ולא ידענו מה זה חיים בצל מלחמה. אנחנו שורדים בזכות הרבה אמונה ורואים הרבה ניסים אבל אני מודאג מאוד כי לא כולם יצליחו להחזיק מעמד בלי חימום בחורף, שהקב"ה יעזור לנו", הוא מוסיף.

לשאלה מה השתנה בתקופה האחרונה שהופך אותה למאתגרת יותר משיב הרב "ברוב שטחה העצום של אוקראינה מופעלות בחודש וחצי האחרונים אזעקות בלי הפסקה. אנחנו מדברים על בין 5 ל-30 ביום - בעקבות שיגורי של עשרות ולפעמים מאות טילים וכטב"מים. אין לנו מערכת 'כיפת ברזל' או 'חץ 3' כמו שיש ב"ה בארץ ורשמית אמורים ללכת בכל פעם שיש אזעקה לחצי שעה למקלט ציבורי, אבל זה פשוט לא מציאותי, אז אנשים התרגלו והם פשוט מנסים להאמים ולהתפלל שישרדו עוד יום. אתה הולך ברחוב, שומע אזעקה ורואה ילדים ממשיכים לשחק בפארק ואנשים ממשיכים להסתובב ברחוב. עם זאת, במוסדות חינוך ובמשרדים רשמיים מחויבים להיכנס למקלטים".

הוא מדגיש כי משפחות יהודיות סופגות פגיעות. "יש פגיעות בבתי מגורים, אוטובוסים, מרכזי קניות ועוד. רק לפני שבועיים היה כאן טבח כאשר טיל פגע בלב שכונה מאוכלסת בעיר פירולוקי - ששליש מתושביה היו בעבר יהודים - ונרצחו שם 22 אזרחים בהם 5 תינוקות. גם בתים של 2 משפחות יהודים שם נפגעו, ב"ה ללא נפגעים בגוף. למחרת נרצחו 30 נוסעי אוטובוס פגיעת טיל בעיר קרמטרוסק. שבוע קודם לכן נרצח הנער היהודי דניאל אומנסקי הי"ד מפגיעת כטב"ם בביתו בקייב כאשר היה באמצע להכין שיעורי בית. טרגדיה רודפת טרגדיה".

סטמבלר מתייחס לאתגר המרכזי העומד בפניו בימים אלה - הקור המקפיא. "הרוסים החלו לפגוע בתשתיות ובמתקני אנרגיה. עוד מעט הטמפרטורות ירדו בחדות ולאנשים לא יהיה חשמל כדי להתחמם. תחשוב על ניצולי השואה כאן, שעשויים ממש לקפוא למוות רח"ל. זה מדיר שינה מעיני. אנחנו רואים עצמנו אחראים לכל הפחות על יהודי אוקראינה ומסייעים להם בכל תחום - אבל אני חושש מתרחישי האימה שצפויים כאן בחורף הקרוב".

לדבריו, "כשהרבי מליובאוויטש שלח אותי לכאן בשנת 91 מישהו חשב שנתעסק עם הצלת חיים כפשוטו? התרגלנו שהשלוחים פועלים בעיקר כדי לעזור ליהודים ברוחניות, אך במצב הנוכחי השיעורי תורה והפעילות ה'דתית' באוקראינה הם נתח קטן מאוד. אנחנו עסוקים כל הזמן בהצלחת חיים כפשוטו. ב"ה כל יהודי יודע שבית הכנסת והבית חב"ד הם המקום שמסייע לו - בנוסף לאידישקייט - באוכל חם, מקום מחסה ומגן. זה המקום לשבח את שלוחי חב"ד שפועלים במסירות נפש שלא ניתן לתאר ונשארים כאן למרות שהיו יכולים מזמן לעזוב למקום עם חיים נורמלים יותר".

כשהוא נשאל על רגעי שבירה בתוך המצב המתמשך הקשה עונה סטמבלר "למרות הכל אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים. אינו ניסים ונמשיך לראות ניסים ואנחנו בטוחים שאלה הרגעים האחרונים של הגלות. אגב, האמונה והביטחון בבורא-עולם התחזקה מאוד באוקראינה גם בקרב האוכלוסיה הכללית ויש כבוד גדול ליהדות מצד המקומיים באופן שלא היה מעולם; כמובן שגם בקרב יהודי המדינה יש התחזקות ואנשים שהיו מנותקים במתכוון במשך שנים מגיעים לבתי-הכנסת ומחפשים נחמה בתורה ובמצוות. כולם כאן מבינים ויודעים שמדובר כאן במאבק של אור וחושך, רוע מול טוב ולפעמים מאבק כזה עשוי להיות מאתגר - אבל האמת לצידנו וזה נותן את הכוח".