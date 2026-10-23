המפגש עם הגלונצ'יקים הרב שמואל רסקין

השבוע זכינו לארח אצלנו בבית חב"ד קרן אור בבודפשט, 40 לוחמי גולני. אביב ושני זאדה מנכבדי הקהילה שלנו, יחד עם עמותת גולני, תרמו את המסע הזה, והלוחמים הגיעו לכמה ימים לבודפשט כדי לשמוח יחד ולהתחזק לאחר הפציעות והדברים הקשים שעברו במלחמת חרבות ברזל.

פגשתי את הלוחמים בארוחת ערב בבית חב"ד שלנו, חבר'ה עם אנרגיה טובה, נשמות מיוחדות! אמרתי להם שאני מברך אותם שעם כל מה שעברו, יהיו להם חיים שמחים, ושהקדוש ברוך הוא, לצד כל הניסיונות וההתמודדויות שהאדם חוֹווה, תמיד מעניק את הכוחות להמשיך ולהצליח.

בסיום ארוחת הערב עם הלוחמים, כשיצאתי מהבית חב"ד, ראיתי בחוץ כמה לוחמים צעירים עומדים ומדברים. אחד מהם ניגש אליי ואמר: "כבוד הרב, אני יכול להחליף איתך כמה מילים?"

אמרתי לו שבשמחה, והלכנו יחד הצידה. הלוחם הביט בי ואמר: "כבוד הרב, דיברת מקודם על כך שחייבים להמשיך לשמוח, לא לאבד תקווה ולא להתייאש. הדברים האלה ממש נגעו לליבי, כי אני נמצא כרגע במצב של ייאוש טוטאלי". הוא סיפר לי שהוא לחם במתקפת שמחת תורה - 7 באוקטובר וראה דברים מזעזעים. הם היו פלוגה של 24 חיילים, ונשארו 16. "ראיתי את הדברים הכי קשים שבן אדם יכול לראות", הוא שיתף, "וכתוצאה מכך נכנסתי לייאוש עמוק. יש לי שאלות קשות מאוד באמונה; גדלתי בבית דתי, הייתי הולך עם ציצית וכיפה ומתפלל, והיום כל זה הפך לקשה מנשוא.

איך אוכל להתגבר על הייאוש? איך לא מאבדים תקווה ולא נופלים?"

חיבקתי אותו בחום ואמרתי לו שאני כל כך מבין לליבו. נסתרות דרכי השם, ונשגב מבינתנו להבין את הכל, אבל אולי אוכל להציע לך נקודה למחשבה:

מסרת את נפשך כדי להילחם על ארץ ישראל ועל עם ישראל. למה עשית את זה? כי אתה מאמין שארץ ישראל שייכת לעם ישראל לעולמי עד. מתוך האמונה הזו עשית את המעשה הגדול ביותר ומסרת את נפשך למען העם.

ומה האויב רוצה? להרוג אותנו פיזית, אבל גם להרוג אותנו מנטלית. אם חס וחלילה תיפול עכשיו לייאוש ותאבד את התקווה, האמונה והשמחה - האויב ינצח.

לאורך כל הדורות עם ישראל חֹווה משברים קשים, ומה שמחזיק אותנו חזקים ושמחים זו האמונה והמסורת שלנו. לכן, קח את כל הכוחות שלך, המשך ללכת באמונה ובתקווה, והתחבר למסורת ישראל - כי שם נמצאת העוצמה האמיתית שלנו.

בסיום השיחה הלוחם חיבק אותי חזק, ואמר שהוא ימשיך להילחם ולנצח כל רגע מחדש.

בפרשת השבוע אנו קוראים על היהודי הראשון, אברהם אבינו, והקב"ה מצווה אותו את הציווי הראשון: "לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ". הציווי הזה מופנה לכל אחד ואחת מאיתנו. ומה מיוחד בו? השם אומר לכל אדם: יש לך שליחות בעולם. "לך לך" - תתקדם, תתעלה מעל כל האתגרים, מעל כל המחסומים. "מארצך, ממולדתך ומבית אביך" - אפילו מעל הטבע שלך, הרגלי העבר, הבית שבו גדלת והסביבה שחווית. יש בך את הכוח להמשיך הלאה בשליחות שלך.

יהי רצון שמעתה והלאה יחווה עם ישראל רק שמחות ובשורות טובות, שהקב"ה יאמר לצרותינו די, ונזכה לגאולה אמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

הכותב הוא שליח בית חב"ד קרן אור בודפשט