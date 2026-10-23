ראשי ארגוני ימין פנו היום (שישי) לעופר וינטר בדרישה לפרוש מהתמודדות ולא לשרוף קולות.

הפניה באה על רקע הירידה בסקרים בשבועות האחרונים מתחת לאחוז החסימה, והבטחת וינטר בעבר לא לגרום נזק לימין.

"במהלך שלוש השנים האחרונות היית שותף מלא לעמידה על עקרונות ההכרעה. בתקופה זו כוחות הביטחון הביאו הישגים יוצאי דופן בצפון, בדרום ובאיראן. כעת אנו עומדים ערב בחירות גורליות אם חס ושלום תעלה ממשלת שמאל-ערבים ברור לכל שכל השגי המלחמה יירדו לטמיון", כתבו.

הם ציינו כי "מיד עם השקת מפלגתך הכרזת כי ברגע האמת תגלה אחריות ולא תגרום נזק לימין. כעת לאחר מספר שבועות בהם מפלגתך לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים רבים אנו קוראים לך לעמוד בהתחייבותך ולא לסכן את ביטחון המדינה. ביטחון ישראל אינו נושא להימורים. בבקשה שים את טובת המדינה לפני טובתך ושאיפותיך האישיות, גלה אחריות ופרוש מהמרוץ בטרם תמיט על עצמך קלון ועל עם ישראל אסון".

ראשי הארגונים שפנו הם: גלעד אך יו"ר דור הניצחון, יהושע שני מפורום הגבורה, כפיר זר יו"ר פורום פצועי המלחמה, מאיר דויטש מרגבים, וברל'ה קרומבי מתנועת תקומה.