שרת החינוך והתרבות לשעבר לימור לבנת, שהייתה במשך עשרות שנים מהדמויות הבולטות בליכוד, הודיעה כי תתמוך בנפתלי בנט בבחירות הקרובות.

בהודעה שפרסמה ברשת החברתית X תקפה בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת מפלגתה לשעבר, וטענה כי הליכוד התרחק מערכיו המקוריים וממורשתו של מנחם בגין.

"החלטתי: אני עם בנט!! למען האמת, לא היה קשה", כתבה לבנת. היא הסבירה כי היא מזהה קרבה בין עמדותיה לבין אלה של בנט בסוגיות מדיניות וחברתיות: "כמוני כמוהו. בעד שלמות הארץ. נגד מדינה פלשתינית. בעד התיקון שמתחייב בחברה: אחדות מול הפילוג והשסע, וכמובן נגד השתמטות".

לבנת, שכיהנה בעבר בתפקידים בכירים בממשלות ישראל, הדגישה כי ההחלטה לתמוך בבנט אינה נובעת משינוי בעמדותיה האישיות. לדבריה, דווקא הליכוד הוא ששינה את דרכו.

"הייתי בליכוד 50 שנה, ולא זזתי מילימטר מדעותי", כתבה. בהמשך הפנתה ביקורת חריפה במיוחד כלפי הנהגת המפלגה: "נתניהו והליכוד הפכו אותו לכהניסט וזרקו את ההדר ואת מורשת בגין. אז בנט!"