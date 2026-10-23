רבנים בכירים בציבור הדתי לאומי פרסמו מכתב מיוחד לקראת הבחירות בו קראו לציבור להצביע למפלגת נעם לישראל ולפעול להצלחתה בבחירות הקרובות.

על הקריאה חתומים, בין היתר, נשיא ישיבת הר המור הרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת עטרת ירושלים הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת מצפה רמון הרב צבי קוסטינר, הרב דוד ג'יאמי והרב יהודה בן ישי, לצד רבנים וראשי ישיבות נוספים.

מכתב הרבנים מתפרסם ברקע העובדה כי מפלגת נעם לישראל ממשיכה במגמת העלייה בסקרים, בהמשך למגמת ההתחזקות בסקרים לפני עשרה ימים, כאשר בסקר של שלמה פילבר ובסקר של מכון סמית היא מגיעה לראשונה ל-1.5%.

כעת מדווחים במפלגה כי הסקרים הפנימיים העדכניים, שנעשו על ידי מכון סמית מצביעים על נתון גבוה עוד יותר של 2.7 אחוז, לצד נתון שכ־6% מהנשאלים שוקלים להצביע למפלגה.

במכתב מתייחסים הרבנים למציאות הרוחנית והציבורית בישראל בשנים האחרונות, על רקע המלחמה והאתגרים הניצבים בפני החברה הישראלית. לדבריהם, בקשת שם שמים, הרצון לקיים מצוות וההתגייסות למען עם ישראל מבטאים את הנחיצות הרבה בחיזוק הזהות היהודית של המדינה.

הרבנים מדגישים כי מפלגת נעם לישראל פועלת לשמירה על הזהות היהודית ולחיזוק מעמדה של היהדות במרחב הציבורי. בין הנושאים המוזכרים במכתב: מערכת החינוך בישראל, המערכות הציבוריות והצורך להעמיק את הזיקה לתורת ישראל ולאהבת ארץ ישראל. "על כן הננו בזה לקרוא לאחינו בית ישראל להצביע למפלגת נעם לישראל ואף לפעול, כל אחד כפי יכולתו, להצלחת נעם לישראל בבחירות הקרובות", נכתב בקריאה.

לצד זקני הרבנים, חתומים על המכתב בן היתר: הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון; הרב יהודה בן ישי, ראש מכון אורה ורב קהילת אמונה בירושלים; הרב יוסף זיני, רב רובע ד' באשדוד וראש מוסדות אדרת היקר; הרב אליהו בזק, ר"מ בישיבות הר המור ומצפה רמון; הרב אילן מורבסקי, ר"מ בבני דוד בעלי; הרב ישעיהו דורון, ראש ישיבת נתיבות ישראל בירושלים; הרב אשר ברקו, הרב דוד ג'יאמי, ראש בית המדרש יבנה, ר"מ בישיבת הר המור וראש תנועת השיבנו; הרב יוסף הורוביץ מקריית ארבע; הרב יוסף קלנר מירושלים; הרב מרדכי הס, ראש ישיבת נווה ורב היישוב; הרב ציון טוויל, ראש ישיבת נצר מטעי באריאל ורב קהילת נצר אריאל ועוד עשרות רבנים בולטים נוספים.