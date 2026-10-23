תיעוד מרגעי המרדף אחר המחבלים וביצוע ירי לעברם ממצלמת הקסדה של קב"ט קרית ארבע דובר צה"ל

תיעוד ממצלמת הקסדה של משה בוטביה, קצין הביטחון של המועצה המקומית קריית ארבע-חברון, מציג את רגעי המרדף אחר מחבלים ואת ביצוע הירי לעברם במהלך פעילות כוחות הביטחון.

במרדף השתתף בוטביה לצד קצין הגמ"ר של אוגדת יהודה ושומרון ולוחמים ומפקדים מגדוד הארי של פיקוד העורף ומגדוד 101 של חטיבת הצנחנים. התיעוד שצולם ממצלמת הקסדה של קצין הביטחון מספק זווית מתוך הפעילות המבצעית, שבמהלכה פעלו הכוחות במרדף אחר המחבלים וביצעו ירי לעברם.

בתוך כך הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שיבח את לוחמי גדוד ארי של פיקוד העורף שחיסלו את שני המחבלים בפיגוע הירי, "פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים וכוחות הביטחון", אמר הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב בחטיבת יהודה.

מצבם של שני פצועים נוספים מוגדר בינוני ושל אחד קל.

צלם AFP שהיה במקום תיעד את המחבלים בזמן חילופי האש, טוענים את נשקם ואז את גופותיהם מוטלות על הקרקע לאחר שחוסלו. בצה"ל יבדקו את גרסתו של הצלם אם נקלע לשם במקרה או קיבל מידע מקדים על הפיגוע.

מתחקור ראשוני שבוצע לאחר האירוע מתברר כי המחבלים הגיעו לזירה, ירדו מהרכב והתחילו לירות. הלחימה נמשכה יותר מ-20 דקות, ובמהלכה הגיעו כוחות נוספים , ובהם גם הסמג"ד של גזרה סמוכה, הלוחמים איגפו יחד את המחבלים וחיסלו אותם.

במהלך סריקת הרכב נמצאה כמות גדולה של תחמושת. ההערכה היא שהמחבלים תכננו לבצע פיגוע משמעותי נגד אזרחים, וכי מטרתם הייתה להגיע לצירים הראשיים ולהמשיך משם לעורף.

בעקבות הפיגוע הוטל כתר על חברון וחלחול, ונאסרה כניסה ויציאה מהערים. במקביל, הופעלה ברחבי פיקוד המרכז מדיניות המכונה "בריח אפור", שבמסגרתה נבדקים כלי רכב פלסטיניים המגיעים לצירים ראשיים.