נתניהו בזירת הפיגוע עומר מירון/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בצהריים (שישי) במהלך ביקור בזירת הפיגוע ליד חברון כי צה"ל יאמץ שיטת פעולה חדשה בשכונה שממנה יצאו המחבלים, הכוללת פינוי תושבים, מעבר מבית לבית, איתור אמצעי לחימה והריסת תשתיות טרור.

לדבריו, מדובר ביישום של מודל הפעולה הצבאית שהופעל במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, והוא עשוי להתרחב בהמשך גם לערים נוספות.

"אנחנו הולכים ליישם את המודל המוצלח והתוקפני שעשינו במחנות הפליטים שהם בעצם מבצרי טרור", אמר נתניהו. "זה בדיוק מה שנעשה כאן בתוך שכונה בחברון שממנה יצאו המחבלים. אנחנו נפנה את התושבים, אנחנו נעבור בית בית, נוציא שם גם את כלי הנשק, וכל תשתיות הטרור יטופלו וייהרסו".

ראש הממשלה הודיע גם על צעדים נוספים באזור חברון. "במקביל אנחנו עושים כתר על העיר חברון וחלחול. אנחנו נשקול את הרחבת המודל הזה גם לערים אחרות", אמר.

לדבריו, ישראל תאיץ גם את פינוי המבנים הבלתי חוקיים לאורך צירי התנועה, שלטענתו מהווים איום על כוחות הביטחון. "אנחנו ננקה את הבתים הבלתי חוקיים שלאורך הצירים בקצב מואץ. זה מאיים על כוחותינו".

נתניהו התייחס לאירוע שבו נפגעו חיילי צה"ל בעת שבלמו את המחבלים, וקשר אותו להתרעות שניתנו בשבועות האחרונים מפני ניסיונות לפגוע בישראל לקראת הבחירות. "אנחנו התרענו לפני כמה שבועות על ניסיונות של אויבנו לפגוע בנו, באזרחינו ובחיילינו לקראת הבחירות. זה מה שניסו לעשות כאן", אמר. "חיילי צה"ל בלמו את זה בגופם, וגם נפגעו. החיילים לא רק שעצרו את המחבלים, אלא גם הסתערו בגבורה וחיסלו אותם".

בהמשך דבריו חשף ראש הממשלה כי צה"ל נערך לאפשרות של מבצע צבאי נרחב במיוחד ביהודה ושומרון, אך ציין כי טרם התקבלה החלטה על מועד ביצועו.

"אנחנו ראינו, שר הביטחון ואני, פעולה של צה"ל רחבה מאוד ביהודה ושומרון כפי שלא נעשתה מאז מלחמת ששת הימים", אמר. "צה"ל במוכנות לבצע אותה ואנחנו נקבע את העיתוי, אבל זה בדרך". נתניהו לא פירט את היקף הכוחות הצפוי להשתתף בפעולה, את האזורים שבהם היא עשויה להתבצע או את לוח הזמנים האפשרי. הוא הדגיש כי ההחלטה על עיתוי הפעולה תתקבל בהמשך.

לצד ההודעות על הצעדים הביטחוניים, התייחס ראש הממשלה גם להמשך הבנייה וההתיישבות ביהודה ושומרון. "אנחנו הולכים להרוס את תשתיות הטרור ואנחנו הולכים לבנות את תשתיות ההתיישבות", אמר. לדבריו, הממשלה מקדמת בנייה והסדרה של יותר ממאה יישובים חדשים ושל יותר ממאה חוות. נתניהו פנה בדבריו לתושבי ההתיישבות ואמר: "אתם עומדים בפרץ. אתם מופת לעם ישראל, אתם מופת למדינת ישראל". את דבריו חתם בהתחייבות להמשיך בשני המהלכים במקביל: "נהרוס את תשתיות הטרור ונקים עוד ועוד יישובים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר בהודעה משלו כי השכונה בחברון שממנה יצאו המחבלים תפונה מתושביה וכל תשתיות הטרור בה ייהרסו, בהתאם למודל הפעולה במחנה הפליטים בג'נין. שר הביטחון הזהיר כי "המחבלים ושולחיהם ומי שנותנים להם חסות וסיוע ישלמו מחירים כבדים מאוד", וטען כי איראן ושלוחיה וציר האחים המוסלמים מתכננים פיגועים במטרה להשפיע על הבחירות הקרובות בישראל.