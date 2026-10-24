יצא לי טוב. סוף סוף גיליתי מה מסתתר בבניין ההוא בקינג ג'ורג', מול מה שהיה פעם מלון טירת בת שבע. אחרי לא מעט גלגולים, הקומה השנייה שייכת עכשיו לאוקיאמה: מסעדה אסיאתית כשרה, או בר, או מועדון. איך מבדילים בגיל שלי? פלייליסט קצבי, ובערב עולה DJ והמקום מחליף את אורו.

פתחנו בסלט מלפפונים וכוסברה עם חמאת בוטנים, פיסטוק, קראנץ' בוטנים וחלב קוקוס. לקחנו בלי העוף, ואף אחד לא התגעגע אליו. קליל, כיפי, נעלם מהצלחת.

הנאמס? הבעלים הודה בלי שנשאל שהוא לא מיוצר במקום. סחטיין על הכנות, זה לא מובן מאליו. ובכל זאת, המעטפת של חסה, פטרוזיליה ופלפל חריף אדום עשתה עבודה, והפכה נאמס מהמדף לנאמס שזוכרים. ציון מטוגן לשבח.

אבל בואו נודה באמת: אוקיאמה זה קודם כל סושי. הספייסי טאקה בציפוי שומשום עשה את מה שהוא אמור. הסייקו רול, סלמון צרוב, בטטה וקריספי טמפורה, גרם לבן שיחי להתאהב, ובכל זאת הוא השאיר לי אחד. גבר. הלימון דרופ עם סלמון נא, פלחי לימון ואיולי יוזו הוא הכוכב האמיתי: לימוני, רענן, ממכר. ומיטפיסטוק קדאיף, רול בקר בציפוי פיסטוק וקדאיף? מעניין. אני עדיין בודקת עם עצמי.

רגע לפני הקינוח תקף אותי קראש בלתי מוסבר לאורז מטוגן. האורז בנוסח יהודי סצ'ואן, עם בצל ירוק, גזר ופלפל אדום, טיפל בבעיה.

הקינוחים מגיעים מ'עינוגים' בתלפיות, כנראה התשובה הירושלמית הטובה לביסקוטי.

בשורה התחתונה: צעירים יעופו, צעירים ברוחם יאהבו, ואני? נזכרתי שפעם גם אני רקדתי מתחת לניאונים מהבהבים. מסתבר שזה עדיין עובד עליי, לפחות כשיש סושי בצד.



אוקיאמה: רחוב המלך ג'ורג' 41, ירושלים

רחוב המלך ג'ורג' 41, ירושלים כשרות: רבנות ירושלים

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פורסם בגיליון "נופשים"