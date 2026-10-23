מסע ירי קטלני בפרבר של פריז: אדם אחד נהרג ולפחות ארבעה בני אדם נוספים נפצעו היום (שישי), לאחר שחמוש פתח באש לעבר עוברי אורח בכמה מוקדים סמוך לעיירה טראפ.

לפי הדיווחים בצרפת, הירי התרחש במספר שכונות ואף כוון לעבר גן שעשועים. בין הנפגעים גם ילדה בת 12. כוחות המשטרה שהוזעקו לאזור פתחו בפעילות לאיתור היורה, והוא נעצר בהמשך סמוך לעיירה. המניע למעשה עדיין אינו ברור.

ראש העיירה טראפ, עלי ראבה, תיאר את האירוע כניסיון מכוון לפגוע במספר רב ככל האפשר של בני אדם. לדבריו, החמוש עבר בין כמה שכונות, שוטט ברחובות וירה באקראיות לעבר אנשים שנקרו בדרכו. "הוא רצה לגרום לטבח, זה נס שלא היו עוד נפגעים", אמר ראש העיירה, שהדגיש כי היורה נראה נחוש להותיר אחריו כמה שיותר קורבנות.

ראבה אף העלה אפשרות כי הירי בוצע על רקע גזעני, ורמז כי החמוש כיוון את האש לעבר קורבנות ממוצא אפריקני. עם זאת, הרשויות טרם קבעו מה עמד מאחורי המעשה, ולא ברור בשלב זה אם מדובר באירוע טרור, בפשע שנאה או במעשה שמניעיו אחרים.

התקרית הקטלנית הובילה לתגובה מצד הדרגים הבכירים בצרפת. ראש הממשלה, סבסטיאן לקורנו, הודיע כי כלל המשאבים הזמינים של כוחות הביטחון ורשויות המשפט גויסו לטיפול באירוע. "כל המשאבים הזמינים של כוחות הביטחון והרשויות המשפטיות גויסו במלואם", מסר. לדבריו, התביעה הלאומית למאבק בטרור עוקבת אחר ההתפתחויות. לפי הדיווח, גם הרשויות הצרפתיות למאבק בטרור החלו לבחון את נסיבות הירי.

ראש העיירה פרסם הודעת תנחומים למשפחת ההרוג והביע תמיכה בפצועים ובבני משפחותיהם. הוא שיבח את פעילות המשטרה ושירותי החירום, וציין כי חקירה מתנהלת במטרה לברר את נסיבות האירוע המדויקות.

הירי מתרחש בשעה שצרפת נערכת ליום נוסף של מחאות המתוכננות למחר, על רקע חשש מהתחדשות המהומות האלימות שפקדו את המדינה. מוזיאונים הודיעו על סגירת שעריהם, והממשלה נערכת לפריסה נרחבת של כוחות ביטחון. בשלב זה לא דווח על קשר בין אירוע הירי לבין המחאות המתוכננות.