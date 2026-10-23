תיעוד התקרית ממצלמת הקסדה של קצין הביטחון של המועצה המקומית קרית ארבע

דובר צה"ל התיר לפרסום כי סמ"ר רון יונתן רויטמן (23) מאשקלון וסמל יובל שי סוילם (20) מהוד השרון, מ"כ ולוחם בגדוד ארי (775) של חטיבת החילוץ, נפלו בקרב בצומת יהודה שבחטיבת יהודה.

באירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים מהגדוד באורח קל.

דוד רויטמן, אחיו של רון, סיפר: "הוא היה כוכב. הוא היה אהוב על כולם איפה שהוא לא דרך. תמיד היה מקום ראשון. הוא נלחם כדי להיות קרבי. הוא לא היה אמור להתגייס בכלל כלוחם. הוא עשה שנת שירות אצל נוער בסיכון, ונפצע במהלך כדורגל. אמרו לו שאין מצב שיהיה לוחם. והוא אמר לא יקרה".

"הוא עבר את כולם, מהקצינים הזוטרים ועד קצין הרפואה הראשי, והוא הגיע להיות לוחם. הוא היה מפקד טירונים ועלה איתם לגדוד. הוא כל הזמן חלם ורצה. הוא ניצל כל הזדמנות כדי להיות בכל הגזרות המסוכנות ביו"ש. הוא חתר לזה. "אנחנו כולנו משפחה של לוחמים", אמר דוד.

סמ"ר רויטמן יובא למנוחות ביום ראשון בשעה 11:00 בבית העלמין הצבאי באשקלון.

ראש עיריית אשקלון תומר גלאם כתב "העיר אשקלון מרכינה את ראשה וכואבת על נפילתו של סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל, תושב העיר, לוחם בגדוד ארי (775), חטיבת החילוץ של פיקוד העורף שנפל בקרב על הגנת המולדת בצומת יהודה. בן 23 בנופלו. רון הותיר אחריו הורים ואחים ואחיות שבורי לב. עיריית אשקלון תלווה את המשפחה בשעתה הקשה ותעמיד לרשותה את כל הסיוע הנדרש. יהי זכרו של רון ברוך ונצור בלבנו לעד".

אמיר כוכבי, ראש העיר הוד השרון, כתב על סמל סוילם: "בצער רב ובלב כואב קיבלנו את בשורת האיוב על נפילתו בקרב עם מחבלים בצומת יהודה, של בן העיר הוד השרון סמ"ר יובל שי סוילם. יובל ז"ל הוא בנם של סיוון ואמנון, אח אוהב לשירה ואיתמר, נכד בן דוד וחבר אהוב, נולד וגדל בהוד השרון. עיריית הוד השרון וקהילת הוד השרון מרכינות ראש בכאב ומשתתפות בצערם הכבד של אמנון וסיוון חברינו לעבודה, האחים, שירה ואיתמר והמשפחה כולה".

כוחות צה"ל ניהלו קרב יריות של ממש במשך 20 דקות עם שני המחבלים וחיסלו אותם. במד"א עדכנו כי יתר הפצועים מהפיגוע הרצחני במצב קל ומקבלים טיפול בבתי החולים.

מחקירה ראשונית עולה כי שני המחבלים, בני 27 מחברון מזוהי חמאס, הגיעו חמושים בנשק מסוג M4 ואקדח, ולאחר שהבינו שלא יצליחו להגיע ליעדם בכביש 35, פתחו השניים באש לעבר המחסום.

בהערכת מצב שהתקיימה בעקבות הפיגוע אמר הרמטכ"ל: "מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון. ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהגיע לחברון, הצהיר: "צה"ל יכנס לשכונות שמהן יצאו המחבלים, יפנה את התושבים, יעבור בית בית ויהרוס את תשתיות הטרור. אנחנו במוכנות לפעולה נרחבת ביהודה ושומרון".

לפני חודש בדיוק, נפצע לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, בפיגוע דריסה במחסום בל שבכביש 443 בבנימין. נריה נפצע לאחר שמחבל הגיח עם רכבו והאיץ לעבר ניידת של מחוז ש"י. המחבל חוסל על ידי הכוחות שהיו במקום.