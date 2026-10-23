לפחות שבעה בני אדם נהרגו ועשרה נוספים נפצעו היום (שישי) באירוע ירי קטלני במהלך טקס הלוויה בכנסייה באזור העיר כרכ שבדרום ירדן.

על פי דיווחים ראשוניים בכלי תקשורת ערביים, שני חמושים הגיעו למקום, פתחו באש לעבר משתתפי ההלוויה ונמלטו. כוחות הביטחון הירדניים פתחו במצוד אחר החשודים, בעוד נסיבות האירוע והמניע לירי טרם התבררו.

לפי הדיווחים, שפורסמו בין היתר בכלי תקשורת ערביים שציטטו את ערוץ "אל-ממלכה" הירדני, שני החמושים יצאו מכלי רכב וירו לעבר הנוכחים בטקס ההלוויה. מהירי נהרגו לפחות שבעה בני אדם ועשרה נוספים נפצעו, אולם בשלב זה טרם התברר אם מדובר במניין נפגעים סופי.

בעקבות האירוע פתחו כוחות הביטחון הירדניים בפעולות לאיתור שני החמושים שנמלטו מהזירה. בשלב זה לא פורסמו פרטים מאומתים על זהות היורים, ולא ברור אם הירי כוון לעבר משתתפי ההלוויה בשל השתייכותם הדתית או מסיבה אחרת.