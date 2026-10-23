מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הודיע היום (שישי) בזירת הפיגוע באזור חברון, שבו נפלו שני לוחמי צה"ל, כי הצבא יוצא לפעולת סיכול משמעותית במרחב. לדבריו, הפעילות תתבצע במקביל להטלת כתר על חברון וחלחול, במטרה לפגוע בתשתיות הטרור באזור.

"אנחנו יוצאים לפעולת סיכול משמעותית במקביל להטלת כתר על חברון וחלחול. אנחנו נמצה את הדין עם כל המחבלים, נשמיד תשתיות טרור מכל סוג", הצהיר בלוט.

מפקד פיקוד המרכז התייחס גם להתקלות שבה נפלו שני הלוחמים, והדגיש כי פעולתם מנעה פיגוע קשה נגד אזרחים. "הבוקר נמנע פיגוע קשה נגד אזרחי מדינת ישראל, הפיגוע נמנע בזכות גבורת לוחמי צה"ל", אמר.

בלוט הביע תנחומים למשפחות הלוחמים שנפלו: "לצערי בהתקלות שילמנו מחיר כבד ונפלו שני לוחמים, אני מבקש להביע תנחומים למשפחות".

בהמשך שיבח את פעולת הכוחות בזירה ואמר: "צה"ל הוא השכפ"ץ של אזרחי מדינת ישראל. היום לוחמי צה"ל מנעו בגופם פיגוע קשה נגד האזרחים".

בהצהרתו הדגיש מפקד פיקוד המרכז כי לצד הפעילות שכבר מתבצעת במרחב, צה"ל יפעל נגד תשתיות הטרור בעקבות הפיגוע.