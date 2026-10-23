דחפורים החלו לפעול בפאתי חברון לשכת השר

שעות ספורות לאחר הפיגוע הקשה באזור חברון, שבו נפלו שני לוחמי צה"ל, החלה היום (שישי) יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי בהריסת מבנים שהוגדרו בלתי חוקיים בפאתי העיר, סמוך לזירת הפיגוע.

הפעילות מתבצעת בהנחיית השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שהגיע למקום כדי לעקוב אחר ביצועה.

על פי ההודעה מטעם לשכת השר, מדובר בפעילות להריסת עשרות מבנים באזור, המתבצעת בתיאום עם צה"ל והמנהל האזרחי. השר הציג את המהלך כחלק מהתגובה לפיגוע וכצעד שנועד להגביר את ההרתעה.

"כחלק מיצירת ההרתעה וגביית המחיר על ההיתקלות הקשה, אנחנו מבצעים כאן עכשיו שורה של הריסות של מבנים לא חוקיים בתיאום מול הצבא והמינהל האזרחי", אמר במהלך ביקורו במקום. "אנחנו פה כבר עם הכלים בשטח, מעבירים מסר חד-משמעי לאויבים שלנו: מי שיתעסק איתנו, אנחנו נגבה מכם מחירים כואבים מאוד".

במקביל לפעולות ההריסה, הודיע השר כי אושרו היום ארבע חוות נוספות באזור דרום הר חברון. "ממשיכים גם בעשה טוב, אבל גם בסור מרע", אמר.

לדבריו, ההריסות צפויות להימשך עד כניסת השבת. "עד שבת אנחנו נוריד כאן לא מעט מבנים, ויהיה ברור שלטרור שפוגע באזרחי ישראל יש מחיר כבד מאוד. זו רק ההתחלה".

עוד מסר כי סיכם עם ראש הממשלה ושר הביטחון על מיפוי האזור ואזורים נוספים ביהודה ושומרון, במטרה לרכז מאמץ ולהרחיב את הפעילות. "סיכמנו פה גם עם ראש הממשלה ושר הביטחון למפות עכשיו את האזור הזה ואזורים רבים אחרים, לרכז עכשיו מאמץ, לגבות מחיר וליצור הרתעה. דם יהודי אינו הפקר".

בסיום דבריו הודה לאלוף פיקוד המרכז, לסגן ראש המנהל האזרחי לעניינים אזרחיים, לענף התשתית במנהל האזרחי ולאנשי יחידת הפיקוח, שלדבריו הוזעקו מבתיהם ביום שישי לצורך ביצוע ההריסות.