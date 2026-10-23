תיעוד העימות דוברות מועצת שומרון

שלושה מטיילים שרכבו על טרקטורונים בדרכם למעיין עמשא שבשומרון הותקפו היום (שישי), על פי עדותם, בידי קבוצת פלסטינים שהמתינה להם בצד הדרך.

השלושה נפצעו באורח קל מחבלות וטופלו במקום. לטענתם, פעילים זרים שנכחו בזירה תיעדו את התקיפה מבלי להתערב, ולאחר שנמלטו מהמקום ברגל הושחתו הטרקטורונים שהותירו מאחור.

מ', אחד המטיילים שנפצעו, סיפר כי הקבוצה מנתה בין 30 ל-40 פלסטינים ופעילים זרים. לדבריו, המטיילים נתקלו בהם בדרכם למעיין והותקפו באלות ובאבנים. "היינו בדרך למעיין עמשא. בדרך חיכו לנו במארב בין שלושים לארבעים ערבים ואנרכיסטים", סיפר. "ערבים תקפו אותנו באבנים ובאלות, והאנרכיסטים עמדו וצילמו ולא הסתירו את שמחתם".

לדבריו, השלושה נאלצו להימלט מהמקום כדי להיחלץ מהתקיפה. "נמלטנו מהמקום ברגל והשארנו את הטרקטורונים מאחור. הם השחיתו אותם וניסו להרוס אותם עם אלות".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שוחח עם המטיילים לאחר האירוע ושמע מהם את פרטי התקיפה. בעקבות הדברים פנה למערכת הביטחון בדרישה לעצור את המעורבים בתקיפה ולגרש מהארץ את הפעילים הזרים שלטענת המטיילים נכחו במקום ותיעדו את המתרחש.

"זו תקיפה חמורה של מטיילים שהיו בדרכם למעיין", אמר דגן. "אני מצפה מהממשלה, מצה"ל וממערכת הביטחון לפעול בכל הכוח וביד קשה נגד המחבלים שפגעו במטיילים".

בהמשך מתח ביקורת על התנהלות הפעילים הזרים, שלדבריו הגיעו לאזור כדי לעורר פרובוקציות. "אנחנו דורשים לגרש מהארץ את האנרכיסטים הזרים שמגיעים לשומרון כדי לייצר פרובוקציות, ולא רק זאת אלא עמדו וצילמו בזמן שהותקפו באלות ובאבנים".

לצד הדרישה לפעולה נגד התוקפים, הדגיש ראש המועצה כי האחריות להפעלת כוח נתונה בידי גורמי הביטחון בלבד. "אנחנו נותנים אמון בצה"ל ומצפים לתגובה תקיפה ולגירוש האנרכיסטים הזרים מהארץ. אנחנו מצפים מצה"ל וממערכת הביטחון לעשות את העבודה. רק צה"ל ומערכת הביטחון מוסמכים להפעיל כוח", אמר.

דגן הוסיף כי תושבי השומרון מחזקים את כוחות הביטחון, סומכים עליהם ומצפים לתגובה נחושה בעקבות האירוע.