יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, יצא היום (שישי) נגד ניסיונות הליכוד למשוך קולות ממפלגתו, וטען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין להקים ממשלה רחבה עם גדי איזנקוט, שבה השפעתו שלו תהיה מצומצמת.

בפוסט שפרסם בפייסבוק לקראת שבת קרא לתומכיו שלא להיענות למה שכינה "קמפיין השתייה" של הליכוד, והזהיר כי אם מפלגתו תיחלש בבחירות, ייתכן שלא יהיה חלק מהממשלה הבאה.

"אני זקוק לעזרה שלכם, כדי שבן גביר יהיה בממשלה הבאה", כתב. לדבריו, נתניהו כבר הבהיר כי אינו מתכוון להשאיר אותו בתפקיד השר לביטחון לאומי או להעניק לו את תיק הביטחון, ובמקביל הביע רצון להקים ממשלה רחבה עם איזנקוט.

"שמעתם את ראש הממשלה מודיע שהוא יוציא אותי מהמשרד לביטחון לאומי, שהוא לא ייתן לי את תיק הביטחון, לא את תיק המשפטים לטלי גוטליב, ובמקביל הוא אומר שהוא רוצה ממשלה רחבה עם איזנקוט", טען.

בהמשך הציג את המחלוקת כמאבק על הרכב הממשלה הבאה: "זו הבחירה שלכם: בן גביר חזק בממשלה, או איזנקוט חזק בממשלה".

חלק מרכזי בפוסט הוקדש לביקורת על הטענה שלפיה על מצביעי הימין לרכז את קולותיהם בליכוד כדי להבטיח שתהיה המפלגה הגדולה ביותר. בן גביר דחה את הטענה והציג את מספר הממליצים לנשיא כגורם המכריע בהליך הרכבת הממשלה.

"אני שומע את 'קמפיין השתייה' על הצורך כביכול ב'מפלגה הגדולה ביותר'. מלבד זה שהוא פשוט לא נכון, כי מה שקובע אצל הנשיא הוא אך ורק מספר הממליצים בגוש", כתב.

לתמיכה בטענתו הפנה לסקר של ערוץ 14 ושלמה פילבר, שלדבריו העניק לליכוד 30 מנדטים ולאיזנקוט 20. "זה פער עצום ובלתי עביר של 10 מנדטים לטובת הליכוד", טען. מדובר בנתוני הסקר כפי שהציג אותם השר, ולא בתוצאות בחירות.

בן גביר ביקש להבהיר כי מבחינתו הצבעה לעוצמה יהודית אינה עומדת בסתירה לתמיכה בנתניהו לראשות הממשלה. "אתם יודעים שכל קול לאיתמר בן גביר הוא קול אוטומטי לראשות הממשלה לביבי", כתב. עם זאת, הזהיר כי היחלשות מפלגתו תפגע ביכולתו להשפיע על מדיניות הממשלה הבאה.

"אם אני אהיה חלש, לא בטוח שאהיה בממשלה הבאה, ובוודאי לא בעמדה שאוכל להשפיע על עם ישראל", הוסיף.

בחלקו הראשון של הפוסט סקר השר את פעילותו בארבע השנים האחרונות והציג אותה כהוכחה לשינוי שלדבריו חולל בהתנהלות הימין. הוא הזכיר את דרישתו לפטר את היועצת המשפטית לממשלה כבר בחודש הראשון להקמת הממשלה, את השינויים שקידם בבתי הסוהר, את הריסות הבנייה הבלתי חוקית בנגב ואת הרחבת חלוקת רישיונות הנשק לאזרחים.

לדבריו, בשנה וחצי האחרונות נהרסו בנגב 10,000 בתים בלתי חוקיים, ובתקופת כהונתו חומשו אזרחי ישראל ב-300 אלף כלי נשק. הנתונים הוצגו בפוסט מטעמו ולא אומתו באופן עצמאי.

"במשך ארבע השנים האחרונות, שיניתי מהותית את תפיסת הימין. במקום לנסות למצוא חן, להתפשר, באתי מהרגע הראשון לבצע מה שהבטחנו. בלי לפחד ובלי להתנצל!", כתב.

בן גביר טען כי פעילותו נועדה להחליף את מה שתיאר כגישה מתנצלת בגישה תקיפה יותר. "שיניתי את תפיסת הימין המתנצלת, לתפיסה התקפית, תפיסה שלא חוששת לעמוד על שלנו". את הפוסט חתם בפנייה ישירה לתומכיו לקראת הבחירות: "אם אתם רוצים בן גביר חזק בממשלה, תנו לי את הכח".