מפלגת אח"י שמאחוריה עומד הרב חיים יוסף דוד אברג'ל הודיעה על פרישה מהמרוץ לכנסת.

להחלטה קדמה פגישה של ראש המפלגה עם הרב הראשי לשעבר שלמה עמאר, ראשי רשויות, ח"כ אלמוג כהן, ועו"ד ליאור קצב שהגיע מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

המשתתפים ביקשו מהרב לפרוש כדי לא לשרוף קולות בימין.

במכתב שפרסם הרב אברג'ל, נכתב כי תנועת אח"י השיגה את מטרותיה ולא תתמודד בבחירות הקרובות.

כמו כן לדבריו משרד ראש הממשלה התחייב לקדם שורה של נושאים, ובהם הסדרת חוק הגיוס, סיוע לשכבות החלשות, טיפול בגיל הרך ובמעונות היום, דאגה לאזרחים הוותיקים וחיזוק החינוך והזהות היהודית של המדינה.