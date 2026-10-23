יהודה כהן מנכ”ל הרבנות הראשית לישראל

הרבנות הראשית לישראל הודיעה על פטירתו של יהודה כהן ז"ל, לשעבר מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, שהקדיש שנים רבות מחייו לשירות הציבור ולחיזוק מוסדות הרבנות ושירותי הדת בישראל.

כהן מילא לאורך השנים שורה של תפקידים ציבוריים, בהם יו"ר מועצה דתית ומנכ"ל הרבנות הראשית לישראל. במסגרת תפקידיו פעל למען הרבנות הראשית, רבניה ועובדיה, וראה בעבודתו שליחות ציבורית ודתית.

הרבנות הראשית ציין כי כהן הקדיש את חייו לעשייה מתוך מחויבות עמוקה למוסד הרבנות ולציבור הרחב.

"יהודה ז"ל היה איש עשייה ומסירות, שפעל לאורך השנים בנאמנות ובתחושת שליחות למען הרבנות הראשית לישראל, רבניה ועובדיה, ולמען כלל הציבור", נמסר.

עוד ציינו ברבנות כי כהן ראה בתפקידיו שליחות של ממש, ופעל בכל כוחו לחיזוק מעמדה וביצורה של הרבנות הראשית ולהרמת קרן התורה.

ברבנות הראשית הביעו צער עמוק על פטירתו ושלחו תנחומים לבני משפחתו. "הרבנות הראשית לישראל מבכה את לכתו ומשתתפת בצערם הכבד של בני משפחתו, ומבקשת לנחמם בשעה קשה זו".

את הודעת האבל חתמה הרבנות בתפילה: "השי"ת ינחם את המשפחה היקרה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים".

פרטים על מועד מסע ההלוויה ומקום הקבורה יימסרו בהמשך.