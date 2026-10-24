צה"ל פתח בפעילות מבצעית נרחבת באזור חברון בעקבות פיגוע הירי הקטלני שאירע אתמול (שישי) בצומת יהודה, שבו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם הי"ד.

במסגרת המבצע, המתמקד בשכונות במערב העיר ובמרחב שממנו יצאו מבצעי הפיגוע, החלו כוחות הביטחון בפינוי זמני של תושבים, בסריקות נרחבות ובמעצר חשודים. במקביל, כוחות צה"ל והמנהל האזרחי מבצעים הריסות של מבנים ותשתיות שהוקמו בניגוד לחוק באזור הפיגוע, בכניסה הצפונית לחברון.

במבצע משתתפים לוחמי דובדבן, מגלן, צנחנים, סיירת גבעתי במילואים (6261) וכוחות מג"ב איו"ש, הפועלים בפיקוד חטיבת יהודה ובהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי.

עד כה סרקו הכוחות כ-200 מבנים ומוקדים, שבהם לא אותרו אמצעי לחימה או ממצאים הקשורים לטרור, ועצרו עשרה חשודים במסגרת הפעילות.

לפי גורמי צבא בפיקוד המרכז, שני המחבלים שביצעו את הפיגוע, חמודה ופיראס אל-ג'עבה, יצאו משכונת עין דיר-בחה שבמערב חברון. בעקבות המידע הזה ממקדים כוחות הביטחון את פעילותם בשכונה ובסביבתה, לרבות מבני מגורים ובתים הקשורים למשפחות המחבלים.

בצה"ל צפויים לקיים במהלך היום הערכת מצב מבצעית, שבה ייבחנו תוצאות הפעילות עד כה ותתקבל החלטה אם להרחיב את המבצע לאזורים נוספים. בשלב זה נמשכות הסריקות במרחב שבו פועלים הכוחות, לצד פעילות המעצרים והטיפול בתשתיות באזור הפיגוע.