ילד בן 10 נפצע היום (שבת) באורח קשה לאחר שנפל מגובה של כשלושה מטרים בביתר עילית.

חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בראשו ובגפיו.

הדיווח על נפילת הילד התקבל בשעה 15:33 במוקד החירום 101 של מד"א במרחב ירושלים. בעקבות הקריאה הוזנקו למקום צוותי רפואה, שמצאו את הילד בהכרה מלאה, אך עם פגיעות משמעותיות בגופו כתוצאה מהנפילה.

פרמדיקי מד"א מוחמד פוואקה ואבי צינורט, שטיפלו בילד בזירה, תיארו את מצבו עם הגעתם: "ראינו את הילד כשהוא בהכרה מלאה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים".

הצוותים העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני בזירה, ובהמשך העבירו אותו לניידת טיפול נמרץ לצורך פינוי לבית החולים. לדברי הפרמדיקים, "הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".