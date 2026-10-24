הירי בפרבר של פריז ביום שישי, ממנו נהרג אדם ונפצעו עוד חמישה נוספים, היה פיגוע טרור.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הודיע כי האירוע, במהלכו פתח אלמוני באש מתוך רכב חולף בעיר טראפ סמוך לפריז, ולאחר מכן בעיר לה-ורייר, היה "מתקפת טרור על רקע גזעני", לדבריו.

במתקפה נרצח אדם אחד ועוד חמישה נפצעו. שלושה מהפצועים בפיגוע, בהם ילדה בת 12, עדיין מאושפזים במצב קשה. מקרון ביקר ביום שישי בזירת הפיגוע בעיר טראפ ואמר כי החשוד בירי כיוון כלפי מהגרים, ומדובר במתקפת טרור על רקע גזעני.

"מה שקרה היום מהווה נקודת מפנה עבור ארצנו. מה שקרה היום היה מתקפת טרור גזענית. החמוש בחר בקורבנותיו בשל צבע עורם", אמר מקרון. הוא גם הוסיף כי "הגזענות הפכה לעיתים קרובות לחלק מהשיח הרווח בצרפת ויצרה אווירה מסוימת. אל תיתנו למתקפת הטרור הזו לפלג בינינו".

הוא גם הדגיש את "הצורך בכבוד ואחדות. צרפתים רבים בוודאי חשים פחד, במחשבה שזה עלול לקרות גם לי". בתקשורת הצרפתית דיווחו כי החשוד בירי הוא "קווין ט.", בן 39, אדם המוכר למשטרה ובעל ארבע הרשעות קודמות אשר נמחקו מהרישום הפלילי.

התביעה הלאומית למאבק בטרור מסרה לרשת BFMTV הצרפתית כי שמו של החשוד לא הופיע ברשימת האנשים המוגדרים כאיום חמור על הביטחון הצרפתי, אך מניעיו נחקרים כעת. ביום שישי נעצר גם אחד מבני משפחתו, בחשד כי ידע או היה מעורב בפיגוע.

ראש עיריית טראפ, עלי ראבה, סיפר כי ביום שישי בבוקר כי "אדם פתח באש מתוך רכבו לעבר מספר אנשים שנקרו בדרכו. הוא ירה באופן אקראי, בכוונה לגרום למספר רב ככל האפשר של נפגעים. הוא רצה לזרוע הרס וקטל. אנשים הותקפו בתחנת דלק, במרכז רפואי ובגן שעשועים".