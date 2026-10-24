בית הנופש הידוע לשמצה של אדולף היטלר עלה באש. כוחות הכיבוי ומשטרת בוואריה הוזעקו ביום שישי לאתר "קן הנשרים" המפורסם, סמוך לעיירה ברכטסגאדן, לאחר דיווחים על להבות שאפפו את המקום.

על פי הודעת משטרת בוואריה, 200 כבאים ואנשי כוחות חירום והצלה פעלו במקום שעות ארוכות על מנת לכבות את הלהבות ולוודא כי אין נפגעים בשריפה.

העובדה כי האתר ממוקם בתוואי שטח הררי סבוך, הקשה על כוחות כיבוי האש וההצלה לפעול, והם נזקקו לשעות ארוכות על מנת לכבות את השריפה. לאתר נגרם נזק כבד.

זמן קצר לאחר מכן נעצר אדם ששהה בקרבת מקום, בחשד כי היה מעורב בהצתת בית הנופש של הצורר הנאצי. משטרת בוואריה הודיעה כי "נבדק האם החשוד, שנעצר בקרבת מקום, קשור לשריפה".

מבנה "קן הנשרים" נבנה בשנת 1938 כבית אירוח עבור בכירים נאצים ואורחיהם, שוכן בלב נוף אלפיני. הוא שרד את מלחמת העולם השנייה והפך ליעד פופולרי לתיירים. כום פועלת בסמוך אליו גם אכסניית תיירים. על פי האתר הרשמי של המקום, הוא משמש גם כ"תזכורת אזהרה לתהומות שאליהן הובילה הדיקטטורה הנאצית הלא-אנושית".