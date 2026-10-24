הימין הפסיק לפחד לשלוט: כך השתנתה ישראל בארבע השנים האחרונות | החזית הדרומית

נוה דרומי טענה בטור וידאו ב-i24NEWS כי בארבע השנים האחרונות חל שינוי משמעותי בהתנהלות הימין בישראל, וכי תחושות הייאוש וחוסר האונים בשמאל אינן נובעות מפגיעה בדמוקרטיה, אלא מהעובדה שהימין החל לממש את תפיסת עולמו, במיוחד בתחום הביטחוני.

"אם תשאלו איש שמאל ממוצע מה התחושות שעולות בו אחרי ארבע השנים האחרונות, הוא בוודאי יאמר אובדן תקווה, התפוררות הדמוקרטיה, ויש אפילו מי שיאמרו חוסר אונים", פתחה דרומי. "אלה תחושות לא מוצדקות. הימין לא עשה דבר ממה שהשמאל חשש ממנו. ישראל דמוקרטיה בריאה, האמריקנים איתנו, אין שום מדינת הלכה באופק".

לדבריה, השמאל עדיין מחזיק במוקדי כוח רבים ומשמעותיים, ולכן יש לחפש את הסיבה לתחושותיו דווקא בשינוי שחל בימין. "אז למה השמאל בכל זאת מרגיש ייאוש וחוסר אונים? פשוט מאוד. הימין החליט שהוא כבר לא יכול להרשות לעצמו להיות חסר אונים".

דרומי התייחסה לשנים שבהן שלט הימין, אך לטענתה התקשה לקדם את מדיניותו בשל התנגדות מצד מערכות המדינה. "במשך שנים הימין היה הרוב, אבל לא הצליח לעשות כלום. השמאל בעצמו אומר: אתם עשרות שנים בשלטון ומתבכיינים. ובאמת לא הצלחנו. מערכות המשפט ואכיפת החוק היו נגדנו. הצבא הפך לצבא השלום, התקשורת במקרה הטוב מהאו"ם ובמקרה הקיצוני יותר ממש נגד ישראל".

את נקודת המפנה היא מזהה באירועי השנים האחרונות: "בארבע השנים האלה משהו השתנה. המחאה האלימה והנוראה נגד הרפורמה, ואז הטבח המזעזע, שינו סדרי עולם. הימין הבין שאין לו יותר פריבילגיה לא להיות ימין".

כדוגמה לשינוי הצביעה דרומי על התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הן במינויים והן בניהול המלחמה ובסוגיית החטופים. "נגמרו הימים. פעם נתניהו לא היה מצליח למנות לא את זיני ולא את גופמן. פעם עסקאות חטופים היו מתנהלות אחרת. נתניהו של עסקת שליט הוא לא נתניהו שרוקן את עזה מחטופים".

בהמשך התמקדה בשינוי בתפיסה הביטחונית ובמעבר, לדבריה, ממבצעים מוגבלים למדיניות של החזקת שטח. "פעם מלחמות היו מתנהלות אחרת, אם בכלל. מלחמה עלתה מלא כסף, ויצאנו רק למבצעים. מישהו דמיין בצוק איתן שישראל תחזיק ב-70% משטח עזה?"

לטענתה, התפיסה שלפיה יש להחזיק בשטח, שבעבר הוצגה כעמדה קיצונית ומסוכנת, הפכה לחלק מהמדיניות הישראלית וזוכה כיום לתמיכה ציבורית רחבה.

"התפיסה הימנית של להחזיק את השטח, שבמשך שנים השמיצו ותיארו אותה כמיליטנטית ומסכנת, הפכה למדיניות ישראלית רשמית", אמרה. "ולא רק שהיא רשמית, יש לה תמיכה ציבורית שהיא כמעט קונצנזוס. יש אנשים שאולי לא אוהבים את נתניהו, אבל אין להם שום בעיה עם זה שהוא הביא לנוכחות ישראלית בעזה, סוריה ולבנון".

דרומי הדגישה כי השינוי התרחש בעקבות אירועים קשים, אך לשיטתה הוא משקף גם הכרה מחודשת בנכונותה של התפיסה הימנית. "הימין הפסיק לפחד. זה הגיע בעקבות אסון נורא, אבל זה הגיע מתוך הבנה שמדיניות ימנית היא חכמה ושחבל שהזנחנו אותה".

לצד הדברים הזהירה כי השינוי אינו מובטח וכי הוא עשוי להיעצר. "גם זה יכול בשנייה להשתנות. בשלישי בערב נדע אם הימין יקבל הזדמנות להמשיך את השינוי, או שאולי, כמו אז ב-77', המהפך ייעצר".