מתכננים לטוס לארצות הברית בקרוב? כדאי שתכירו דרישה חדשה שעשויה להתווסף להליך העלייה למטוס.

החל מ־3 בנובמבר 2026, נוסעים המגיעים לארה"ב בטיסות בינלאומיות יידרשו, לפי הדיווח, למלא ולחתום על הצהרת בריאות מיוחדת עוד לפני ההמראה, בעקבות התפרצות נגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

לא מדובר בבדיקה רפואית מורכבת או בהליך ממושך. לפי פרטי ההנחיה שדווחו, הנוסעים יתבקשו להצהיר כי לא שהו ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו במהלך 21 הימים שקדמו לטיסה. את ההצהרה ניתן יהיה למלא באופן דיגיטלי או על גבי טופס נייר.

הדרישה צפויה לחול על כלל הנוסעים בטיסות בינלאומיות לארה"ב, לרבות אזרחים אמריקנים ונוסעי מעבר. המשמעות עבור התייר הישראלי פשוטה: גם אם הטיסה שלכם יוצאת מנתב"ג ולא ביקרתם באפריקה, תידרשו לחתום על ההצהרה לפני העלייה למטוס.

ומה יקרה למי שישכח לחתום? לפי ההנחיה המתוארת, נוסע שלא ימסור את ההצהרה לא יורשה לעלות לטיסה.

הצעד נועד לצמצם את הסיכון לכניסת נגיף האבולה לארצות הברית, על רקע ההתפרצות בקונגו. הנגיף עלול לגרום למחלה קשה, והרשויות מבקשות לזהות מראש נוסעים שייתכן שנחשפו אליו.

בשורה התחתונה, לצד הדרכון, כרטיס הטיסה ואישור הכניסה לארה"ב, כדאי להיערך גם להצהרה החדשה. פעולה קצרה לפני ההמראה עשויה לחסוך עיכוב לא נעים בשער העלייה למטוס.